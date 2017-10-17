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Данила Козловский не разрешил использовать свое изображение на обложке книги по "Матильде"

Культура
17 октября, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Актер сыграл в фильме Алексея Учителя офицера императорской армии Воронцова, влюбленного в балерину Кшесинскую

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Актер Данила Козловский не дал согласия на размещение своего изображения на обложке новой книги Натальи Павлищевой "Матильда. Тайна дома Романовых", написанной по мотивам сценария к фильму Алексея Учителя. При этом официальный постер к фильму содержит изображение актера. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщил руководитель отдела остросюжетной прозы издательства "Эксмо" Евгений Соловьев.

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Козловский сыграл в картине Учителя "Матильда" офицера императорской армии Воронцова, влюбленного в балерину Кшесинскую и готового погубить главного соперника - Николая II.

Книга появилась в продаже 5 октября, на ее обложке изображена актриса Михалина Ольшанска, сыгравшая Матильду, и Ларс Айдингер, воплотивший образ Николая, а также сцена фильма из военного лагеря.

"Когда начинаем подобные проекты, в рамках договора с киностудиями мы говорим, что постер они нам передают, но это не отменяет наличия согласия каждого из актеров, на то, чтобы их изображение использовалось на обложке, - рассказал Соловьев. - С каких бы сторон мы к Козловскому не подходили, а мы задействовали все ресурсы, минимум пять-шесть человек... На тот момент скандал уже достиг апогея, и Козловский сказал, что он жалеет уже что он "тут и тут".

"Уйдите со своей книгой, никогда не подпишу", - процитировал Соловьев слова Козловского.

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