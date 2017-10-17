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В "Одноклассниках" пройдут видеотрансляции постановок крупнейших театров

Культура
17 октября, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Комментировать спектакли будут известные критики и эксперты

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Московский музыкальный театр "Геликон-опера"

Московский музыкальный театр "Геликон-опера"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Одноклассники" совместно с "Радио России" и "Радио России - Культура" запускают серию прямых видеотрансляций мировых шедевров.

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе социальной сети.

В рамках проекта "Опера XXI" будут показаны оперные постановки крупнейших театров России - "Геликон-Опера", "Новая Опера", новосибирского театра "Новат" и других. Также в течение театрального сезона зрителям представят несколько драматических спектаклей.

Трансляции будут проходить в прямом эфире в группе "Радио Культура", а комментировать постановки будут известные критики и эксперты.

По словам организаторов, оперы можно будет слушать и в радиоэфире - на "Радио России" и "Радио России - Культура". Кроме того, в театрах будет организована специальная "Открытая студия OK Live", где известные актеры и режиссеры будут делиться закулисными историями и рассказывать о театральных постановках.

Первая трансляция театрального сезона пройдет 20 октября из Новосибирского государственного академического театра оперы и балета новосибирского театра ("Новат"). В социальной сети покажут премьеру триллер-оперы Дж. Верди "Бал-маскарад". Дирижер- постановщик - Дмитрий Юровский, режиссер-постановщик - Вячеслав Стародубцев.

Главные партии исполняют дипломант конкурса "Золотая маска" Ольга Колобова и финалист проекта "Большая опера" на телеканале "Культура" Алексей Зеленков. Также во время трансляции оперы со слушателями в прямом эфире будут общаться российский музыкальный критик Артем Варгафтик и ведущая программ "Радио России" Людмила Борзяк.

Сообщается, что запланированы трансляции постановок "Мазепа" и "Евгений Онегин" в "Геликон-Опере", "Бориса Годунова" в Самарском академическом театре оперы и балета, премьеры "Андре Шенье" в "Новой Опере" и CARMINA BURANA в Ростовском музыкальном театре.

В этом году в "Одноклассниках" проходили трансляции из Третьяковской галереи, Московской филармонии, Государственного исторического музея и других учреждений культуры, они собрали суммарно более 10 млн просмотров. Кроме того, совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина соцсеть запустила виртуальный проект "Импрессионисты Пушкинского", где каждый желающий может "прогуляться" по залам музея с аудиогидами.

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