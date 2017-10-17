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Писательница Павлищева рассказала о работе над книгой "Матильда. Тайна дома Романовых"

Культура
17 октября, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Автор рассказала, что изменила в сюжете все, что можно было изменить в пределах исторических фактов

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Писательница Наталья Павлищева рассказала о работе над своей новой книгой "Матильда. Тайна дома Романовых", написанной по сценарию к фильму Алексея Учителя "Матильда". Презентация издания, в которую вошли новые герои, сюжетные повороты и подробности, которых нет в картине Учителя, прошла во вторник в ТАСС.

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Автор книги отметила, что, если судить по сценарию, поводов "шельмовать фильм нет".

Павлищева рассказала, что изменила ряд интерпретаций, предложенных в фильме, на факты, подтвержденные документально.

По ее словам, "сценарий лежит в основе книги плотно", при этом фактологических исправлений достаточно много. "Все, что можно было исправить в пределах исторических фактов, я изменила, - сказала она. - Там есть герои выдуманные - Воронцов, экстрасенс, к ним претензий быть не может".

Кроме того, автор сообщила, что привела в хронологическом порядке некоторые исторические события, включая церемонию венчания и коронацию. В фильме Учителя, по словам Павлищевой, эти сцены следуют друг за другом.

По словам представителя "Эксмо", книга специально выпущена за три недели до официальной премьеры ленты для эмоциональной подготовки зрителей.

Общий тираж издания, появившегося в продаже 5 октября, составляет 15 тыс. экземпляров, однако возможно его увеличение.

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