Павел Лунгин снимает в Дагестане фильм о выводе советских войск из Афганистана

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Кинорежиссер Павел Лунгин снимает в Дагестане фильм "Братство", посвященный выводу советских войск из Афганистана в 1988 году, картина должна выйти в прокат осенью 2018 года. Как рассказал Лунгин агентству ТАСС, в основу фильма положены реальные события, связанные с малоизвестной операцией по выводу из Афганистана 108-й мотострелковой дивизии.

Советские войска были введены в Афганистан в 1979 году с целью поддержки Народно-демократической партии Афганистана, пришедшей к власти в результате Апрельской революции 1978 года, в борьбе с вооруженными формированиями моджахедов. В ходе афганского конфликта (1979-1989) безвозвратные потери СССР составили порядка 14 тыс. человек.

"Мы снимаем сейчас в Гунибском районе, это историческое место, где когда-то была достигнута договоренность о мире с имамом Шамилем. Дагестан - это красивое место с прекрасной природой, может быть, даже более интересной, чем в Афганистане, и при этом во многом похожей. Здесь есть горы, горные реки, очень красивые старинные горные аулы. И еще здесь очень гостеприимный, доброжелательный народ, который помогает нам во всем", - рассказал Лунгин.

По словам режиссера, оставшаяся часть съемок также пройдет в основном на территории Дагестана - в Дербенте и Буйнакске.

Реальные события

Новый фильм Лунгина будет посвящен событиям, произошедшим в конце афганской военной кампании.

"Следующий год - это 30-летие вывода советский войск из Афганистана, и фильм посвящен этому событию. Это сложная композиция, в которую вплетены жизни многих людей - офицеров внешней разведки Комитета государственной безопасности, которые там работали, простых солдат, офицеров, летчиков, которые пытаются сделать все, чтобы без потерь вывести оттуда наши войска", - рассказал Лунгин.

По его словам, в основу фильма положена реальная история - операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины (советские военнослужащие в Афганистане называли ее "Чарикарской зеленкой") к перевалу Саланг. "Это такой неожиданный эпизод афганской войны, который показывает, что в том, чтобы хорошо, благородно уйти, тоже есть героизм", - говорит режиссер.

Ранее Лунгин сравнивал нравственный аспект своего будущего фильма с советской кинолентой "Они сражались за Родину".

"Главная тематика фильма - непарадный героизм, как в картине "Они сражались за Родину". Зрители увидят, как из тяжелого быта войны рождается что-то героическое, дружба, возникают очень большие моральные вопросы: вот мы уходим из Афганистана, а местные жители остаются, ты их оставляешь, есть целый ряд моральных проблем. Думаю, это будет глубокий фильм", - говорил режиссер на очной защите кинопроектов в Фонде кино в мае 2016 года.

"Снимать тут очень легко"

В Гунибском районе Дагестана в качестве места для съемок было выбрано горное село Старая Корода. Живописное старинное село, как будто вырастающее из скалы, действительно можно принять за афганский кишлак. Привычно звучит здесь пение муэдзина, призывающего мусульман на молитву. Чужеродны только звуки взрывов, которые время от времени слышны на съемочной площадке - они неизменно привлекают любопытную детвору из соседних сел.

Взрослые местные жители принимают непосредственное участие в съемках.

Развернуть Село Корода в Гунибском районе Дагестана © Владимир Смирнов/ТАСС Село Корода в Гунибском районе Дагестана © Владимир Смирнов/ТАСС

"Мы постоянно окружены заботой местного населения. Они нам помогают во всем, они заняты у нас в съемках и играют очень хорошо. Вообще оказалось, что снимать тут очень легко. То есть физически, конечно, тяжеловато, но душевно - очень легко и приятно", - рассказал Лунгин.

Что касается закрепившегося за Дагестаном стереотипа "неспокойного" региона, то, по словам режиссера, ни одного подтверждения этому работающая над фильмом команда не встретила и вспоминает об этом только тогда, когда проезжает мимо блокпостов. "Мы не сталкивались здесь ни с какими проблемами и ни разу не видели никакой недоброжелательности со стороны местного населения", - добавил он.

В главных ролях заняты актеры Кирилл Пирогов, Федор Лавров, Олег Васильков, Ян Цапник, Олег Васильков, а также молодой актер Антон Момот - по словам Лунгина, это его первая большая роль в кино. Афганцев в фильме играют актеры из Душанбе. "Это почти тот же самый народ, который говорит на том же самом языке", - отметил Лунгин.

Есть в фильме и батальные сцены, для их съемок привлекли настоящих военных. "Нам очень помогает армия - по распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу нам помогают и войсками, и военной техникой. В съемках задействованы, например, бронетранспортеры и вертолеты", - поделился режиссер.

О картине и режиссере

О планах Студии Павла Лунгина снять фильм о выводе советских войск из Афганистана стало известно весной 2016 года. По словам режиссера, завершить работу планируется весной 2018 года, в прокат картина выйдет ориентировочно осенью того же года.

Павел Лунгин - режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. С 2004 года - художественный руководитель и продюсер собственной студии - Студии Павла Лунгина, занимающейся производством полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов. Его наиболее известные работы - "Такси-блюз" (1990 год), "Остров" (2006 год), "Царь" (2009 год).