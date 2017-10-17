Сериал "Золотая орда" вызвал большой интерес на телерынке в Канне

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КАНН, 17 октября. /ТАСС/. Историческая мелодрама "Золотая орда" вызвала большой интерес на рынке аудиовизуального контента MIPCOM в Канне. Презентация сериала об эпохе татаро-монгольского ига на Руси, снятого для Первого канала, состоялась во вторник во Дворце фестивалей.
Телефильм стал проектом совместного производства компаний "Амедиа Продакшн" и "Марс Медиа". Главные роли в нем исполнили Александр Устюгов, Юлия Пересильд, Светлана Колпакова и другие.
Как отметила генеральный продюсер "Амедиа Продакшн" Нелли Яралова, мировая индустрия уже начала проявлять интерес к проекту. По ее словам, "Золотая орда" - прекрасный проект для продвижения российского контента за рубежом. Ожидается, что в России сериал увидят в марте- апреле следующего года.
"Наш фильм уже вызвал большой интерес у байеров из разных стран, мы получили предложения о сотрудничестве от целого ряда международных дистрибьютеров и остановили свой выбор на компании Global Agency", - отметила Яралова. Она напомнила, что именно эта компания обеспечила успех мировых продаж популярного турецкого сериала "Великолепны век", а из отечественных сериалов - проекта "Екатерина" с Мариной Александровой в главной роли.
По словам директора по продажам кинокомпании "Марс Медиа" Юлии Филимоновой, "Золотая орда" - "большое кино по масштабу съемок, невероятно сильное по напряжению и драматургии".
В свою очередь представитель компании Global Agency Иззет Пинто отметил, что "сериал станет хорошим стартом для российского контента на мировом рынке". "Сегодня на рынке контента большая конкуренция, и это подталкивает компании производить такой высококачественный продукт, - сказал он. - В условиях большой конкуренции сложно держать аудиторию, и все это понимают".
По словам Пинто, "Золотая орда" - "блестящая работа, которая займет достойное место на мировом рынке".
Режиссером телефильма выступил Тимур Алпатов, автором сценария - Ольга Ларионова. Съемки сериала проходили в Москве и в Крыму.
Рынок аудиовизуального контента стартовал в Канне 16 октября. Российские проекты представлены в рамках специальной программы "Российская революция контента". В рамках выставки Российский экспортный центр (РЭЦ) открыл павильон аудиовизуального контента "Сделано в России" (Made in Russia), в состав которого вошли 19 анимационных студий и 6 телекомпаний.
Всего участниками MIPCOM стали 14 тыс. человек из более 100 стран. Помимо России отдельными павильонами на телерынке представлены Великобритания, Турция, Франция, США, Япония и другие страны.