Эрмитаж к юбилею революции поставит во дворе Зимнего дворца пушки и "ленинский" броневик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж к 100-летию Октябрьской революции откроет масштабную выставку, которая охватит практически все музейное пространство. С 25 октября в залах будут показаны документы и вещи, связанные с событиями 1917 года, а во дворе Зимнего дворца поставят броневик, который, как считалось, послужил трибуной для В.И. Ленина.

"У нас выставка историческая. Художественные материалы там будут представлены, но в основном это будут документы и фотографии. В организации выставки участвует Государственный архив РФ. Они предоставили документы об отречении Николая II, о непринятии власти Михаилом Александровичем и еще ряд ценнейших документов, включая дневники Николая II и Александры Федоровны", - рассказала на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС во вторник куратор выставки Елена Соломаха.

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По ее словам, в организации выставки Эрмитажу помогли государственный музей-заповедник Павловск, Государственный Русский музей, Военно-медицинский музей, музей Фаберже, а также Военно-исторический музей артиллерии. "У нас будет интересная экспозиция во дворе Зимнего дворца. Музей артиллерии дал экспонаты, которые до сих пор практически никому не давал - это броневик, а также пушки, которые там стояли и во время Февральской революции, и во время Октябрьской революции".

Говоря об истории броневика, Соломаха отметила, что долгие годы считалось, что именно эта бронированная машина послужила трибуной для выступления Ленина в апреле 1917 года. "Это не тот броневик, на котором выступал Ленин, но та же модель. Этот был изготовлен в 1919 году, уже после революции. На нем написано "Враг капитала", - рассказала куратор выставки.

В пресс-службе артиллерийского музея ТАСС сообщили, что экспонат перевезут в Эрмитаж спецтранспортом, потому что "броневик сам не доедет до Зимнего".

Легендарный броневик упоминается в качестве трибуны для выступления В.И. Ленина не только в письменных источниках, он также отражен в монументальном искусстве. Его фрагмент изображен на памятнике Ленину (архитектор В.А. Щуко, скульптор С.А Евсеев) у Финляндского вокзала, установленном в 1926 году.