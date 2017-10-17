Реставраторы выявили первоначальный сюжет в картине Андрея Иванова

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты Третьяковской галереи в процессе реставрации обнаружили первоначальный сюжет на картине живописца Андрея Иванова, которая раньше называлась "Крещение князя Владимира в Корсуне". Теперь полотно представлено с новым названием "Амвросий Медиоланский воспрещает императору Феодосию вход в храм", сообщила во вторник ТАСС куратор Светлана Степанова.

"На протяжении трех лет с картиной проводились реставрационные работы и комплексные исследования. В итоге полотну не только вернули первозданные живописные качества, но и определили подлинный сюжет картины", - сказала сотрудница "Третьяковки". Степанова также рассказала, что картина с названием "Крещение князя Владимира в Корсуни", написанная Ивановым в 1829 году, поступила в Третьяковскую галерею в 1968 году из частной коллекции врача-кардиолога Арендта. В собрании его семьи полотно связывали с сюжетом крещения князя Владимира.

Реставратор Иван Салахов, работавший над восстановлением полотна, объяснил, что при внимательном анализе изображенной сцены, удаления лака и записи стало очевидно: художник Иванов изобразил совсем другую историю. На картине изображен император Феодосий и его военачальники в римских одеждах, а также сам миланский епископ Амвросий Медиоланский.

Степанова назвала сюжет картины очень редким. "С подобным сюжетом я могу назвать только еще одну картину, написанную Иваном Бельским в XVIII веке для Троицкого собора Александро-Невской лавры. Более того, в нашей постоянной экспозиции есть ранние работы Иванова. Эта картина принадлежит к позднему творчеству художника, когда он много работал по церковным заказам", - пояснила сотрудник галереи.

Картину Андрея Иванова можно увидеть в 11-м зале Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке до 14 января 2018 года.

О сюжете

Святой Амвросий Медиоланский - миланский епископ, проповедник, гимнограф. Император Феодосий I Великий - последний император единой римской империи. В 380 г. во время восстания в Фессалониках по приказу Феодосия было убито несколько тысяч горожан, после чего Святой Амвросий не допустил императора в храм помолиться, требуя от него покаяния.

О художнике

Андрей Иванов - представитель классицизма, старо- академической школы живописи. Отец художника Александра Иванова, известного своим полотном "Явление Христа народу (Явление Мессии)", над которым он работал 20 лет.

В постоянной экспозиции Третьяковской галереи хранятся такие работы Андрей Иванова, как "Смерть Пелопида", его автопортреты и портрет его жены. В поздний период творчества Иванов много работал на церковных заказах. Оформлял Казанский собор, писал образа для больничных храмов Санкт-Петербурга.