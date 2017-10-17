Эммануил Виторган посвятит свой моноспектакль Дмитрию Марьянову

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Моноспектакль Эммануила Виторгана "Выход" переносится с 18 на 20 октября в связи со смертью Дмитрия Марьянова.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Виторган.
"В связи с неожиданным уходом нашего друга и коллеги, актера театра и кино Дмитрия Марьянова, (прощальный вечер которого состоится у нас 18 октября), моноспектакль Эммануила Виторгана "Выход" переносится с 18 на 20 октября и будет посвящен Дмитрию Марьянову", - написал актер.
"По окончании спектакля мы соберемся в кругу друзей и вспомним этого замечательного Актера, друга и просто хорошего человека", - добавил Виторган.
Актер Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался 15 октября в возрасте 47 лет. Он знаком зрителям по картинам "День Радио", "Графиня де Монсоро" и другим. Также играл и в театре, в частности, в Ленкоме и на сцене Театра Моссовета.