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В Госкино Украины настаивают на введении более строгих санкций за нарушение квот

Культура
17 октября, 20:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, октября. /ТАСС

Председатель Госкино Филипп Ильенко напомнил, что сейчас существуют квоты на показ национальных фильмов в украинских кинотеатрах, однако, по его мнению, штрафы за их нарушение слишком незначительны

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Нарушение квот на показ фильмов национального производства на Украине должно наказываться более строгими санкциями. Об этом заявил во вторник председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко в Facebook.

"Если украинский кинопрокат и дальше будет развиваться только как структура, обслуживающая исключительно интересы иностранного кино, откуда бы оно ни исходило, то своевременным является введение значительно более строгих санкций за нарушение установленных законом квот на показ национальных фильмов, а также механизмов контроля за их выполнением", - написал Ильенко.

Он напомнил, что сейчас существуют квоты на показ национальных фильмов в украинских кинотеатрах, однако, по его мнению, штрафы за их нарушение слишком незначительны. "Сумма административного штрафа за несоблюдение квот на демонстрацию национальных фильмов в кинотеатральных сетях составляет всего лишь 1530 гривен (около $60 долларов - прим. ТАСС) - сумма, которой вряд ли можно повлиять на менеджмент более или менее серьезного кинотеатра", - считает он.

В феврале 2015 года украинский парламент внес изменения в закон "О защите информационного телерадиопространства", запретив, в частности, фильмы с "российской пропагандой". Под запрет, подпали 71 картина с участием российского актера Ивана Охлобыстина и 69 фильмов с участием Михаила Пореченкова.

21 апреля 2016 года Петр Порошенко также подписал закон о запрете демонстрации российских лент, снятых после 1 января 2014 года, для "повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере". К настоящему времени к показу запрещены порядка 600 российских фильмов и сериалов. Среди них "Снайпер", "Брат 2", "Марш-бросок", "Казак", "Служу отечеству!", "Дружба особого назначения", "Мужской сезон. Бархатная революция", "Солдаты", "Псевдоним "Албанец", "Смерш", "Паутина 8", "Легавый" и др.

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