Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Кокшенов госпитализирован в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, состояние оценивается как средней тяжести, сообщил ТАСС во вторник источник в медицинских кругах столицы.
"Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали к нему скорую помощь. В состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт он госпитализирован в Первую градскую больницу",- сказал собеседник агентства.
Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в Академическом театре имени Владимира Маяковского. В 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино. В 1974 году перешел в Театр- студию киноактера.
Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, наиболее известны его роли в фильмах "Даурия", "Не может быть!", "Дачная поездка сержанта Цыбули", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".