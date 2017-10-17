Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Кокшенов госпитализирован в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, состояние оценивается как средней тяжести, сообщил ТАСС во вторник источник в медицинских кругах столицы.

"Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали к нему скорую помощь. В состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт он госпитализирован в Первую градскую больницу",- сказал собеседник агентства.

Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в Академическом театре имени Владимира Маяковского. В 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино. В 1974 году перешел в Театр- студию киноактера.

Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, наиболее известны его роли в фильмах "Даурия", "Не может быть!", "Дачная поездка сержанта Цыбули", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".