Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт

Культура
17 октября, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Народный артист России доставлен в Первую градскую больницу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Кокшенов госпитализирован в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, состояние оценивается как средней тяжести, сообщил ТАСС во вторник источник в медицинских кругах столицы.

"Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали к нему скорую помощь. В состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт он госпитализирован в Первую градскую больницу",- сказал собеседник агентства.

Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в Академическом театре имени Владимира Маяковского. В 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино. В 1974 году перешел в Театр- студию киноактера.

Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, наиболее известны его роли в фильмах "Даурия", "Не может быть!", "Дачная поездка сержанта Цыбули", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
5
Биография актера Дмитрия Марьянова
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Израиль ускорил процедуру депортации претендующих на убежище украинцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама