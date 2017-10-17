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Музтеатр Станиславского и Немировича-Данченко открыл бесплатные показы "Оперы на экране"

Культура
17 октября, 22:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Зрителям была представлена опера Бизе "Кармен" в постановке Дмитрия Чернякова

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МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) открыл во вторник на своей Малой сцене бесплатные показы "Оперы на экране". Зрителям была представлена опера Бизе "Кармен" в постановке Дмитрия Чернякова, созданная для фестиваля в Экс-ан-Провансе (Франция), сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова.

"С этого показа Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко включился в общеевропейский просветительский проект, инициированный интендантом фестиваля в Экс-ан-Провансе Бернаром Фоккрулем", - рассказала собеседница агентства. "Интерес российских зрителей был настолько высок, что запись на "Кармен", открытая на сайте театра 10 октября, завершилась за один день", - проинформировала Горбунова.

О создании столь востребованного публикой проекта рассказал в интервью ТАСС генеральный директор МАМТ Антон Гетьман. "Наш проект сотрудничества с фестивалем в Экс-ан- Провансе имеет большое значение, - отметил он. "Оперных фестивалей в мире много, но фестивалей, которые производят свои собственные спектакли, не так много, я бы сказал, их единицы, - подчеркнул Гетьман. - На наш взгляд, фестиваль в Экс-ан-Провансе является лучшим фестивалем в мире, который занимается производством собственных постановок".

Важную роль в этом процессе Гетьман отвел директору фестиваля в Экс-ан-Провансе Бернару Фоккрулю, которому за последние 8 лет удалось собрать когорту первостатейных режиссеров, дирижеров и певцов, создающих спектакли для фестиваля в Экс-ан-Провансе. Однако, далеко не все желающие могут увидеть эти постановки на самом фестивале или их трансляцию на каналах Arte или Mezzo, входящих в платные кабельные пакеты, пояснил гендиректор МАМТ.

Чтобы расширить аудиторию и воспитать зрителей оперы, решено было ввести бесплатный проект "Опера на экране" в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, пояснил Гетьман. "Мы присоединились к этому, с нашей точки зрения, очень важному просветительскому проекту. Если в этом сезоне он пройдет успешно, то мы его продолжим", - заверил гендиректор МАМТ.

Он также сообщил, то после показа "Кармен" в постановке Дмитрия Чернякова в рамках проекта "Опера на экране" в МАМТ в течение сезона 2017/2018 будут демонстрироваться еще пять спектаклей фестиваля в Экс-ан-Провансе. Это - "Пеллеас и Мелизандра" (режиссер Кэти Митчелл) - 21 декабря, "Ариодант" (режиссер Ричард Джонс) - 25 января, "Царь Эдип"/"Симфония псалмов" (режиссер Питер Селларс) - 22 марта, "Электра" (режиссер Патрис Шеро) - 12 апреля и "Волшебная флейта" (режиссер Саймон Макберни) - 14 июля.

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