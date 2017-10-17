Премьера многосерийного фильма "Меморандум Парвуса" состоится 7 ноября

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Первая серия восьмисерийного телефильма "Меморандум Парвуса" режиссера Владимира Хотиненко, главные роли в котором исполняют Федор Бондарчук и Евгений Миронов, выйдет на экраны телеканалов 7 ноября, сообщил ТАСС режиссер.

"Премьера состоится 7 ноября", - сказал он, не уточнив, на каком канале.

В июне этого года Хотиненко сообщал ТАСС, что съемки кинофильма закончились. Он выразил надежду, что картина будет выпущена к столетнему юбилею Октябрьской революции.

Хотиненко не раскрывает подробностей сценария, говоря лишь, что в центре сюжета будет прибытие поезда, который в 1917 году привез на Финляндский вокзал Владимира Ленина (актер Евгений Миронов). Роль политического авантюриста Александра Парвуса сыграл Федор Бондарчук.

Среди наиболее известных фильмов Владимира Хотиненко - "Мусульманин", "72 метра", "Поп". Также он снимал картины "Гибель империи", "1612", "Достоевский", "Бесы", "Наследники".