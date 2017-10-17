Премьера многосерийного фильма "Меморандум Парвуса" состоится 7 ноября

ЦСКА сыграет с "Базелем" в домашнем матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 18 октября, 0:15
Федун: футболисты "Спартака" были лучше "Севильи" в плане командного мастерстваСпорт 18 октября, 0:06
Джордж Сондерс стал лауреатом Букеровской премииКультура 18 октября, 0:01
Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед РадойМеждународная панорама 17 октября, 23:58
Мутко назвал феерической победу "Спартака" над "Севильей" в Лиге чемпионовСпорт 17 октября, 23:56
Футболисты "Реала" и "Тоттенхэма" сыграли вничью в матче Лиги чемпионовСпорт 17 октября, 23:53
Россия благодаря победе "Спартака" оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФАСпорт 17 октября, 23:46
"Ливерпуль" забил семь безответных мячей "Марибору" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 17 октября, 23:46
"Спартак" разгромил "Севилью" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 17 октября, 23:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Первая серия восьмисерийного телефильма "Меморандум Парвуса" режиссера Владимира Хотиненко, главные роли в котором исполняют Федор Бондарчук и Евгений Миронов, выйдет на экраны телеканалов 7 ноября, сообщил ТАСС режиссер.
"Премьера состоится 7 ноября", - сказал он, не уточнив, на каком канале.
В июне этого года Хотиненко сообщал ТАСС, что съемки кинофильма закончились. Он выразил надежду, что картина будет выпущена к столетнему юбилею Октябрьской революции.
Хотиненко не раскрывает подробностей сценария, говоря лишь, что в центре сюжета будет прибытие поезда, который в 1917 году привез на Финляндский вокзал Владимира Ленина (актер Евгений Миронов). Роль политического авантюриста Александра Парвуса сыграл Федор Бондарчук.
Среди наиболее известных фильмов Владимира Хотиненко - "Мусульманин", "72 метра", "Поп". Также он снимал картины "Гибель империи", "1612", "Достоевский", "Бесы", "Наследники".