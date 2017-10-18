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Джордж Сондерс стал лауреатом Букеровской премии

Культура
18 октября, 0:01 дата обновления: 18 октября, 0:04 UTC+3

Писатель получил награду за роман "Линкольн в Бардо"

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Джордж Сондерс

Джордж Сондерс

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Американский писатель Джордж Сондерс стал лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2017 год. Об этом объявили во вторник вечером на торжественной церемонии в лондонской ратуше.

Сондерс удостоен этой престижной награды, присуждаемой в области англоязычной литературы, за роман "Линкольн в Бардо" (Lincoln in the Bardo). Он стал вторым подряд представителем США, который увозит с собой эту престижную премию и причитающийся приз в размере £50 тыс. ($66,6 тыс.).

В 2016 году премия досталась его соотечественнику Полу Бити.

Книга 58-летнего американского писателя, который до этого был более известен своими рассказами, стала своеобразным исследованием смерти. Она повествует о том, как президент США Авраам Линкольн (1809-1865) приходит на могилу своего сына, Вилли, скончавшегося в возрасте одиннадцати лет в начале гражданской войны. На кладбище Джорджтауна Линкольн оказывается в промежуточном состоянии, которое буддисты называют "бардо", и ведет интересные и захватывающие диалоги с душами умерших людей.

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.

Лауреатами награды в разные годы были такие авторы, как Салман Рушди ("Дети полуночи"), Бен Окри ("Голодная дорога"), Кингсли Эмис ("Старые черти"), Родди Дойл ("Падди Кларк - Ха-ха-ха"), Айрис Мердок ("Море, море"). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел. Пять обладателей награды - Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол, Джон Кутзее и Кадзуо Исигуро - позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе, из них Исигуро - в этом году.

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