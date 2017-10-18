В Москве простятся с актером Дмитрием Марьяновым

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым, скончавшимся 15 октября на 48-м году жизни, пройдет в Центральном доме кинематографистов РФ.

"Прощание состоится в фойе Большого зала Дома кино с 11:00 мск до 13:00 мск. Похороны на Химкинском кладбище", - сообщила ТАСС агент актера Алевтина Кунгурова.

Внезапный уход из жизни Марьянова шокировал многочисленных поклонников актера. Его друзья и коллеги на страницах социальных сетей не перестают делиться эмоциями, воспоминаниями о нем.

"Эпоха добра, наивности, любви. Димка, ты сумел сделать это", - написал музыкант Владимир Пресняков-младший, исполнивший песню "Зурбаган" в кинофильме "Выше Радуги".

Эпоха Добра,Наивности,Любви.Димка Ты сумел Сделать ЭТО Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) Окт 15 2017 в 3:41 PDT

"С каким невероятным удовольствием мы работали с Димой вместе в "Муж по вызову", и как же хотелось и дальше наслаждаться его талантливым партнерством... Не могу поверить, что о нем теперь молюсь", - написала актриса Мария Шукшина.

#шукшинамария С каким невероятным удовольствием мы работали с Димой вместе в «Муж по вызову» и как же хотелось и дальше наслаждаться его талантливым партнерством... Не могу поверить, что о нем теперь молюсь: Упокой душу, Господи, новопреставленного раба Твоего Дмитрия! Царствие небесное! Скорблю вместе с близкими. #дмитриймарьянов Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria) Окт 15 2017 в 2:03 PDT

"Дмитрий Марьянов. Радуга. Легкий, светлый, талантливый... Вечная память!" - написала актриса Олеся Судзиловская, работавшая с Марьяновым на съемках фильма "Взрослая дочь, или Тест на..."

Дмитрий Марьянов. Радуга. Легкий, светлый, талантливый... Вечная память! #дмитриймарьянов Публикация от Олеся Судзиловская (@olesya_sudzilovskaya) Окт 15 2017 в 11:26 PDT

Предварительной причиной смерти Дмитрия Марьянова назвали оторвавшийся тромб.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру. Поводом для проведения проверки послужили публикации о том, что медики подмосковной Лобни не оказали оперативно медицинскую помощь артисту, в результате чего он был вынужден ехать на автомобиле знакомых в больницу, где впоследствии скончался.