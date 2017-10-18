"Дни Бориса Галати" стартовали в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 18 октября. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные творчеству первого осетинского композитора Бориса Галати, во вторник вечером стартовали в Цхинвале в рамках XII Международного музыкального фестиваля искусств "В гостях у Ларисы Гергиевой", передает корреспондент ТАСС.

"Дни Бориса Галати" - под таким названием была представлена концертная программа, где звучали произведения композитора, его учеников и современников. В исполнении хора и солистов владикавказского филиала Мариинского театра - Национального государственного театра оперы и балета РСО-Алании - Михаила Павлова, Вано Бекоева, Лейлы Кисиевой, солиста академии молодых певцов Мариинского театра Шота Чибиров и учащихся владикавказской школы искусств им. Петра Чайковского, звучали произведения осетинских композиторов. Среди них произведения самого Галати, Дудара Хаханова, Асланбека Кокойты, Резвана Царионты, Феликса Алборова и других.

"Вы первыми услышите нашу концертную программу, посвященную основоположнику осетинской композиторской школы Борису Галати, - сказала организатор фестиваля Лариса Гергинева. - А уже завтра она будет представлена владикавказкой публике на сцене Национального государственного театра оперы и балета Северной Осетии".

Фестивальный день, посвященный творчеству композитора, на сцене Цхинвальского музыкальном училища имени Феликса Алборова открыл хор Государственного ансамбля песни и танца Южной Осетии "Симд". Ансамбль был основан Галати в 1939 году, и носит его имя.

"Дни Бориса Галати" проходят в Осетии в рамках XII Международного фестиваля искусств "В гостях у Ларисы Гергиевой" при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Северной Осетии, Министерства культуры Южной Осетии и Фонда культуры им. Бориса Галати. В рамках мероприятий в Цхинвале также прошел круглый стол и фотовыставка посвященные жизни и творчеству композитора.

XII Международный фестиваль искусств "В гостях у Ларисы Гергиевой" проводится в Северной Осетии с 1 по 23 октября. Он инициирован народной артисткой России, Украины, Северной и Южной Осетий, художественным руководителем Академии молодых певцов Мариинского театра и Национального государственного театра оперы и балета РСО-Алания Ларисой Гергиевой. В фестивале ежегодно принимают участи исполнители классической музыки - звезды мировой величины и молодые дарования из разных стран мира. В Южной Осетии фестивальная программа представлена третий год.

О творчестве Галати

Борис (Аслан-Гирей) Галати (1889-1976) - первый осетинский профессиональный композитор и дирижер, музыковед, основатель Государственного ансамбля песни и танца Южной Осетии "Симд". Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1940). Руководил народным хором, а также театральным и духовным оркестрами; автор музыки к кинофильмам "Фатима" и "Советская Осетия", театральной музыки, произведений для духового оркестра, вокальных, хоровых, а также аранжировок мелодий осетинских народных плясок для фортепиано и обработок осетинских народных песен для хора с сопровождением народных музыкальных инструментов. В 1948 году издал сборник "Осетинский музыкальный фольклор" и фундаментальный труд - сборник "Осетинские народные песни".