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В Канне с успехом прошла мировая премьера российского сериала "Троцкий"

Культура
18 октября, 3:52 UTC+3 КАНН КАНН 18, октября. /ТАСС

Презентация сериала, созданного к столетию Октябрьской революции, стала главным событием рынка аудиовизуального контента MIPCOM

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КАНН, 18 октября. /ТАСС/. Мировая премьера российского сериала "Троцкий" состоялась в знаменитом Дворце фестивалей в Канне. Представили проект во вторник его продюсеры - генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и генпродюсер кинокомпании "Среда" Александр Цекало, а также актеры - Константин Хабенский и Ольга Сутулова.

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Презентация сериала, созданного к столетию Октябрьской революции, стала главным событием рынка аудиовизуального контента MIPCOM, который открылся на Лазурном берегу в понедельник. Каннской публике, собравшейся в Гранд- аудитории, был показан первый эпизод восьмисерийного фильма.

По словам гендиректора Первого канала, создатели фильма не имели намерения воспроизвести биографию Троцкого максимально приближенной к реальности. "Для того, чтобы рассказать о жизни политика начала XX века, конечно, современное телевидение должно использовать язык, который большая часть аудитории понимает", - отметил он.

Константин Хабенский, рассказывая о своем персонаже, подчеркнул, что "старался не оправдывать его". "Безусловно, личность Троцкого очень мощная, историческая, но лично мне глубоко не симпатичная", - признался актер. С точки зрения актерства, по признанию Хабенского, сложность заключалась в "большом объеме текста".

Неоднозначная фигура

В разговоре с ТАСС Александр Цекало отметил, что не мог даже подумать, что премьера "Троцкого" может пройти на такой престижной площадке, как Гранд-аудитория. "Когда Константин Эрнст предложил мне произвести сериал "Троцкий", но сначала придумать сценарий, то мы и не думали о том, что скрининг этого проекта пройдет в знаменитом зале. Мы думали о том, как сделать историю про такого сложного персонажа", - отметил продюсер.

"Троцкий - фигура неоднозначная, его по-разному можно называть, и даже некоторые режиссеры говорили о том, что они не могут снимать фильм про этого человека", - сказал Цекало, добавив, что "про Троцкого в России не было ни одной серьезной киноработы", поэтому создателям было вдвойне интересно попробовать сделать новый проект.

По его словам, сложность в ходе работы состояла в том, чтобы разобраться в жизни Троцкого, в тех обстоятельствах, в которых он оказался. "Мы не преследовали никаких политических целей, просто пытались рассмотреть этого человека, персонажа истории, выхватывая самые яркие и страшные события его жизни, - сказал Цекало. - Мы хотели посмотреть, кого любил Троцкий, терзался ли он угрызениями совести, остался ли до конца своей жизни уверенным в своей правоте. В сериале поставлено очень много вопросов, которые мы попытались "препарировать".

Режиссером сериала "Троцкий" выступил Александр Котт. Также в съемках приняли участие Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, Виктория Полторак.

По словам Цекало, премьера "Троцкого" состоится на Первом канале в этом году. В свою очередь Константин Эрнст не исключил, что сериал может быть выложен на сайте Первого канала до его премьеры на телевидении.

Рынок MIPCOM

Рынок аудиовизуального контента стартовал в Канне 16 октября. Российские проекты представлены в рамках специальной программы "Российская революция контента". В рамках выставки Российский экспортный центр открыл павильон аудиовизуального контента "Сделано в России" (Made in Russia), в состав которого вошли 19 анимационных студий и шесть телекомпаний.

Всего участниками MIPCOM стали 14 тыс. человек из более 100 стран. Помимо России отдельными павильонами на телерынке представлены Великобритания, Турция, Франция, США, Япония и другие страны.

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Персоны
Эрнст, Константин Львович Хабенский, Константин Юрьевич
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