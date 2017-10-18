Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Кокшенов находится в отделении реанимации Первой градской больницы, состояние оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в среду в справочной медучреждения.

Ранее источник в медицинских кругах столицы сообщил ТАСС, что Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт.

"Он находится в реанимации. Состояние на сегодняшнее утро тяжелое", - сказала собеседница агентства.

Кокшенову 81 год, он родился в 1936 году в Москве. Выпускник Театрального училища имени Б. В. Щукина (1963). Работал в Академическом театре имени Владимира Маяковского. Затем, в 1966 году, Кокшенов приступил к работе в Московском театре миниатюр и начал также сниматься в кино. В 1974 году он перешел в Театр-студию киноактера.

Фильмография Кокшенова насчитывает более 100 картин. Самые известные его роли - в фильмах "Даурия", "Дачная поездка сержанта Цыбули", "Не может быть!", "Спортлото-82", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Самая обаятельная и привлекательная".