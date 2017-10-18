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СМИ: умерла актриса Ольга Тудораке

Культура
18 октября, 9:51 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 18, октября. /ТАСС

Актрисе было 88 лет

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БУХАРЕСТ, 18 октября. /ТАСС/. Румынская актриса Ольга Тудораке скончалась минувшей ночью в одной из бухарестских больниц в возрасте 88 лет. Об этом сообщило в среду агентство Agerpres.

Ольга Тудораке в 1951 году закончила Бухарестский театральный институт, затем работала в Молодежном театре, Театре имени Константина Ноттара, Малом театре, бухарестском Национальном театре и других. Она сыграла более 70 ролей - Антигоны в одноименной пьесе Софокла, Клеопатры в "Антонии и Клеопатре" Шекспира, Маши в "Живом трупе" Толстого.

Ольга Тудораке участвовала также в фильмах - "Тудор" (1962), "Месть гайдуков" (1968), "Бедный Иоаниде" (1979), "Незабываемое лето" (1993), "Фараон" (2004).

С 1976 года она преподавала в столичном Институте театрального и кинематографического искусства имени Иона Луки Караджале, где подготовила шесть поколений актеров.

На протяжении карьеры Ольга Тудораке была удостоена многочисленных премий и наград. С 2012 она покинула общественную жизнь в связи с состоянием здоровья.

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