СМИ: умерла актриса Ольга Тудораке

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БУХАРЕСТ, 18 октября. /ТАСС/. Румынская актриса Ольга Тудораке скончалась минувшей ночью в одной из бухарестских больниц в возрасте 88 лет. Об этом сообщило в среду агентство Agerpres.
Ольга Тудораке в 1951 году закончила Бухарестский театральный институт, затем работала в Молодежном театре, Театре имени Константина Ноттара, Малом театре, бухарестском Национальном театре и других. Она сыграла более 70 ролей - Антигоны в одноименной пьесе Софокла, Клеопатры в "Антонии и Клеопатре" Шекспира, Маши в "Живом трупе" Толстого.
Ольга Тудораке участвовала также в фильмах - "Тудор" (1962), "Месть гайдуков" (1968), "Бедный Иоаниде" (1979), "Незабываемое лето" (1993), "Фараон" (2004).
С 1976 года она преподавала в столичном Институте театрального и кинематографического искусства имени Иона Луки Караджале, где подготовила шесть поколений актеров.
На протяжении карьеры Ольга Тудораке была удостоена многочисленных премий и наград. С 2012 она покинула общественную жизнь в связи с состоянием здоровья.