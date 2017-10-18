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В Москве проходит гражданская панихида по Дмитрию Марьянову

Культура
18 октября, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Проститься с актером пришли поклонники и известные артисты, в том числе Александр Домогаров, Ирина Апексимова и Алексей Кортнев

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Гражданская панихида по актеру Дмитрию Марьянову, скончавшемуся 15 октября на 48-м году жизни, началась в Москве. В Дом кино пришли сотни поклонников артиста.

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Гроб с телом Дмитрия Марьянова установлен в фойе Дома кино. Первыми проститься с артистом пришли Александр Домогаров, Ирина Апексимова, Алексей Кортнев, Александр Жигалкин, Виктор Раков и другие.

"Мы дружили с института, последние 20 лет работали вместе, вместе выходили на сцену, играли, - сказал Гоша Куценко. - Не знаю, как я теперь буду. Думаю, что это горе всех нас сплотит".

"Он был удивительного таланта человек, - сказал Дмитрий Певцов. Наша профессия очень "бабская", настоящих мужчин в ней мало, Дима был настоящий мужик".

Предполагается, что прощание продлится до 13:00 мск, потом пройдут похороны на Химкинском кладбище.

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