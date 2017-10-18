Чайка пока не видел обращение Поклонской и не смотрел фильм "Матильда"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что пока не видел обращение к нему депутата Госдумы Натальи Поклонской с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма "Матильда".

"Я не видел ее обращение, как я могу реагировать?" - сказал Чайка на просьбу прокомментировать это обращение. "Девушка-депутат в прокуратуре не работает, не наблюдаю за ней сейчас", - добавил генпрокурор.

Он утвердительно ответил на вопрос, намерен ли ознакомиться с этим видеообращением. Сам фильм "Матильда" Чайка не видел.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в вторник запрос Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой принять меры для запрета деятельности организации "Христианское государство - Святая Русь", а также внести представление министру культуры РФ Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение на фильм "Матильда". Текст своего обращения парламентарий опубликовала на своей странице во "ВКонтакте".

"Прошу реализовать предоставленные законом полномочия... и обратиться в суд с просьбой запретить деятельность Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь", - говорится в документе.

Поклонская также просит "внести представление в адрес министра культуры РФ с требованием принять меры к устранению нарушений закона, устранения их причин и способствующих им условий путем отзыва прокатного удостоверения на фильм режиссера [Алексея] Учителя "Матильда", который уже спровоцировал на совершение ряда тяжких преступлений и ставит под угрозу жизни и здоровье людей".