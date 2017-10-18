Мосгорсуд заблокировал доступ к пиратским копиям "Матильды"

Фигурист Климов заявил, что полностью готов к выступлению на московском этапе Гран-приСпорт 18 октября, 18:13
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной радыМеждународная панорама 18 октября, 18:00
Таяние вечной мерзлоты Аляски нарушит жизнь региона и углеродный баланс всей планетыСоциальная ответственность 18 октября, 17:57
Топилин не против считать молодежью людей до 45 летОбщество 18 октября, 17:53
Пассажиры метро раскупили партию браслетов с функционалом карты "Тройка" за три часаОбщество 18 октября, 17:47
Президент ПСЖ Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупцииСпорт 18 октября, 17:47
Первая трансляция проекта "Опера XXI" состоится 20 октябряНовости партнеров 18 октября, 17:37
Один из крупнейших авиастроителей запустит автономное воздушное таксиСоциальная ответственность 18 октября, 17:36
Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 18 октября, 17:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд заблокировал доступ в интернете к пиратским копиям фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд удовлетворил поступившее в суд заявление ООО "Творческо-производственное объединение "Рок" о принятии обеспечительных мер для защиты исключительных прав на фильм "Матильда", - сказали в пресс-службе, отметив, что судья обязал Роскомнадзор прекратить размещение и распространение фильма "Матильда" на сайте vashekino.ucoz.net.
Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшейся ранее дискуссией, инициированной депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма, который выходит на экраны 26 октября.