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Мосгорсуд заблокировал доступ к пиратским копиям "Матильды"

Культура
18 октября, 17:32 дата обновления: 18 октября, 17:47 UTC+3

Таким образом суд удовлетворил поступившее от объединения "Рок" заявление о принятии обеспечительных мер для защиты исключительных прав

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд заблокировал доступ в интернете к пиратским копиям фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Мосгорсуд удовлетворил поступившее в суд заявление ООО "Творческо-производственное объединение "Рок" о принятии обеспечительных мер для защиты исключительных прав на фильм "Матильда", - сказали в пресс-службе, отметив, что судья обязал Роскомнадзор прекратить размещение и распространение фильма "Матильда" на сайте vashekino.ucoz.net.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшейся ранее дискуссией, инициированной депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма, который выходит на экраны 26 октября.

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Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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