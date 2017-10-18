Прощание с Николаем Охотниковым пройдет в Петербурге 20 октября

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Прощание с солистом оперы Кировского (Мариинского) театра, народным артистом СССР Николаем Охотниковым пройдет в Петербурге 20 октября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в среду пресс-атташе театра Анна Касаткина.
"Гражданская панихида начнется в пятницу в 10 часов в Фойе бельэтажа Мариинского театра [историческая сцена]. Отпевание пройдет в Николо-Богоявленском морском соборе. Церемония захоронения - после отпевания на Литераторских мостках Волковского кладбища", - сказала пресс-атташе.
Бас Николай Охотников скончался 16 октября на 81-м году жизни. Он был одним из ведущих солистов театра с 1971 года.