Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прощание с Николаем Охотниковым пройдет в Петербурге 20 октября

Культура
18 октября, 17:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Похоронят солиста оперы Мариинского театра на Волковском кладбище

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Прощание с солистом оперы Кировского (Мариинского) театра, народным артистом СССР Николаем Охотниковым пройдет в Петербурге 20 октября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в среду пресс-атташе театра Анна Касаткина.

"Гражданская панихида начнется в пятницу в 10 часов в Фойе бельэтажа Мариинского театра [историческая сцена]. Отпевание пройдет в Николо-Богоявленском морском соборе. Церемония захоронения - после отпевания на Литераторских мостках Волковского кладбища", - сказала пресс-атташе.

Бас Николай Охотников скончался 16 октября на 81-м году жизни. Он был одним из ведущих солистов театра с 1971 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
2
Судебная экспертиза не нашла следов алкоголя у сбитого в Балашихе ребенка
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
5
Москву ждут похолодание, снег и гололед
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама