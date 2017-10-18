"Ленинка" представила уникальные карты об освоении русского Севера

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Выставка "Карты земель российского Севера: реальность и мифы", стартующая 19 октября, впервые познакомит посетителей Российской государственной библиотеки (РГБ) с историей картографии, посвященной исследованиям Арктики. Об этом в среду на пресс-показе в Ивановском зале РГБ сообщила замгенерального директора по международным связям и выставочной деятельности РГБ Наталья Самойленко.
Выставка "Карты земель российского Севера: реальность и мифы" - часть межмузейного проекта "Освоение Севера. Тысяча лет успеха", инициированного компанией "Норникель". В программе принимают участие девять регионов России - от Кольского полуострова до Таймыра.
"Впервые мы показываем карты не только как исторический источник, но и как художественное произведение. Мы рады, что наш проект стал частью большой программы компании "Норникель", посвященной освоению Севера, - сказала Самойленко.
До 12 февраля 2018 года у посетителей выставки будет возможность увидеть в Ивановском зале РГБ рукописные и печатные карты, по которым можно представить историю освоения северных территорий с XVI до XXI века. Это старинные и современные атласы, генеральные карты Российского государства и карты губерний, навигационные, экспедиционные и учебные иллюстрированные карты.
Все эти экспонаты хранились в фондах двух крупнейших библиотек страны - РГБ и РНЦ (Российской национальной библиотеки). Однако некоторые из раритетных экземпляров предоставил на выставку коллекционер Андрей Кусакин, который относится к картам, по его словам, как "к предмету искусства, как к картинам".
Один из главных экспонатов выставки - "Чертежная книга Сибири" дает представление о том, какой была русская картография до Петра I. И, несмотря на то, что в ней еще нет параллелей и меридианов, а север может находиться внизу, а не вверху, именно с нее, по мнению завотделом картографических изданий РГБ Людмилы Зинчук, начинается история отечественной картографии. "До XVIII века в России существовали только рукописные чертежи, которые на сегодняшний день хранятся в основном в архивах. А вот уже в XIX веке отечественная картография достигла высочайшего уровня", - рассказала Зинчук.
По мнению старшего вице-президента компании "Норникель" Ларисы Зельковой, ее корпорация - тоже "часть уникального результата освоения северных территорий, итог самоотверженного похода людей в суровые природно-климатические места". "Это вызов для нас, попытаться вернуть в наш культурный исторический оборот тему освоения Арктики. Мы бы хотели, чтобы история нашей производственной компании, ориентированной на бизнес-результат, была связана с приятными достижениями нашей славной истории", - сказала Зелькова.
В проекте "Освоение Севера. Тысяча лет успеха" участвуют более 30 музеев, около 10 архивов, а также многие библиотеки. Программа ориентирована на три года и закончится в 2019 году в Норильске. Ежегодно в рамках этого проекта будут организованы три выставки. После каждой из них будет выходить книжный том, основанный на экспонатах, который в совокупности к 2019 году составит музейную историю освоения русского Севера.
"В 2017 году в программе "Освоение Севера. Тысяча лет успеха" участвуют города, которые имели или имеют столичный статус для государства российского: Великий Новгород, Москва, Санкт-Петербург. Все выставки находятся во взаимосвязи, но не имеют линейного характера. Мы рассказываем про разные сегменты истории освоения Севера: карты, археология, образы Севера в живописи и военном деле, Север в театре и кино", - сказала руководитель большой межмузейной программы Юлия Кантор.
После Санкт-Петербурга в конце 2017 года в проект включатся Омск, Пермь и Выборг. В 2019 году эстафету примут Красноярск, Мурманск и Архангельск. "Крайние точки, а именно Кольский полуостров и Таймыр - это края технологической цепочки "Норильского никеля". Так наша история полностью соответствует географии и промышленности", - сказала Кантор.