Путин поздравил петербургский театр им Комиссаржевской с 75-летием

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской с его 75-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.
"Основанный в суровом 1942 году, театр стал одним из легендарных символов стойкости и несгибаемой воли жителей блокадного Ленинграда, примером самоотверженного служения деятелей искусства непреходящим гуманистическим ценностям и идеалам", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что театр по сей день радует зрителей яркими премьерами благодаря талантливому коллективу, который бережно относится к художественным традициям. Путин пожелал коллективу театра вдохновения и всего самого доброго.
Репертуар театра, основанного в 1942 году, на сегодняшний день включает более тридцати постановок по классическим и современным произведениям. В их числе: "Буря" и "Сон в летнюю ночь" по пьесам Уильяма Шекспира, "Дон Жуан" по пьесе Жана-Батиста Мольера, "Доходное место" и "Невольницы" по комедиям Александра Островского, "Театр" по роману Сомерсета Моэма и др.