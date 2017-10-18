Вениамин Смехов представил в Петербурге постановку к 100-летию Октябрьской революции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Российский актер театра и кино Вениамин Смехов представил в Санкт-Петербурге в среду постановку, приуроченную к столетию Октябрьской революции. Презентация спектакля с участием творческого коллектива прошла в формате встречи с журналистами.

СПЕЦПРОЕКТ 1917. Столкновение с бездной Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

Документальная пьеса "Прошу слова! Год 1917", собравшая размышления очевидцев переломной эпохи в истории России, будет показана на сцене Большого зала Санкт-Петербургской академической Филармонии имени Д. Д. Шостаковича лишь на протяжении двух вечеров - 11 и 12 ноября.

"Главный парадокс, который касается этого представления - это парадокс русской истории начала XX века. Хуже и страшнее времени как будто бы не было, возвышеннее и прекраснее Серебряного века и русского авангарда тоже не было. Как это все умещалось?" - охарактеризовал Смехов основную идею постановки, в которой он выступает не только как режиссер, но и как автор сценария и актер.

Персонажами этой "хроникально-музыкально-поэтической истории", как описал ее Смехов, стали российский император Николай II, поэты Владимир Маяковский, Осип Мандельштам, Зинаида Гиппиус, Игорь Северянин, писатели Борис Пастернак, Михаил Набоков, Иван Бунин, Герберт Уэллс, ученый-физиолог Иван Павлов, политические деятели Владимир Ленин и Александр Керенский, другие свидетели того времени. Главные партии в постановке исполнят музыкант и режиссер Игорь Сукачев, актеры Дарья Мороз и Евгений Дятлов, артисты Московского театра на Таганке Мария Матвеева и Дмитрий Высоцкий.

"Это проект развлекательный, отвлекательный, увлекательный и привлекательный", - отметил Вениамин Смехов. "Зрителя ждет пронзительный диалог, где отрывки из стихов и пьес, брошенные в лицо факты хроники, подслушанные звуки романса, воззвания из революционных тетрадей, обрывки из дневников путешественников и разухабистые матросские частушки - все это многоголосье столь удивительно вписано в лоскутное одеяло времени", - рассказали организаторы.

Постановку представляет творческий бренд Dance Open при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Событие состоится в рамках проекта "История российских революций в зеркале культуры (к 100-летию Октябрьской революции). Спектакль также включен в программу под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября.