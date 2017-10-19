Губернский театр во главе с Безруковым поставил спектакль к 100-летию революции

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова поставил спектакль к 100-летию Октябрьской революции 1917 года. В его основе - пьеса современного драматурга Владимира Зуева "Восемь", постановку которой осуществила режиссер Анна Горушкина, сообщила ТАСС пресс-атташе Губернского театра Лиана Хусаинова.

"В четверг пройдет пресс-показ спектакля "Восемь", премьера которого объявлена на пятницу, 20 октября", - проинформировала собеседница агентства.

Она рассказала, что пьеса "Восемь" повествует о последних днях жизни Великой княгини Елизаветы Федоровны и других членов дома Романовых и их близких, которых большевики, опасаясь прихода белых, отправляют из Екатеринбурга в город Алапаевск. "Это спектакль-размышление о событиях, которые произошли 100 лет назад в глухом уголке России и навсегда изменили историю нашей страны. О страшном времени, которое перемололо в своих жерновах и царей, и простой люд, и правых, и виноватых", - пояснила пресс-атташе МГТ проблематику постановки.

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По ее словам, "хаос, присущий той эпохе, нашел отражение в структуре пьесы и постановки". "Запертые в тесном пространстве узники и тюремщики видят сны, в которых исторические события разворачиваются вопреки логике и здравому смыслу. Но и реальность, их окружающая, похожа скорее на страшный сон: здесь все наизнанку, все противоречит логике и всем законам человечности", - рассказала собеседница ТАСС.

Постановка осуществляется на малой сцене театра. По замыслу режиссера Анны Горушкиной и сценографа Ольги Богатищевой, зрительный зал и игровое пространство будут предельно сближены, создавая эффект сопричастности зрителей к событиям пьесы. "Зрители и артисты разместятся в едином пространстве - действие развернется в классе заброшенной школы, ставшей для семьи Романовых тюрьмой. И артисты, и зрители сядут за старые деревянные парты и скамьи, чтобы вместе поразмышлять о тех уроках, которые преподнесла нам наша история", - сообщила пресс-атташе МГТ.

Исполнителями ролей выступают Елена Киркова, Виктория Скицкая, Наталья Шклярук, Александр Фролов, Александр Амелин, Алексей Веретин, Михаил Шилов, Андрей Сорока, Андрей Щеткин, Денис Нурулин, Антон Соколов, Владимир Балдов, Евгений Гомоной, Юрий Колганов и другие артисты Губернского театра.

О пьесе "Восемь" и ее авторе

Автор пьесы - молодой драматург из Екатеринбурга Владимир Зуев, ученик Николая Коляды. Его пьеса "Восемь" стала победителем конкурса драматургов "Возрождение. Накануне. 1916-2016". Проект проводился Московским Губернским театром при поддержке Министерства культуры в 2016 году. Работая над пьесой, Владимир Зуев серьезно исследовал все возможные материалы о судьбе царской семьи на Урале, ездил в Алапаевск, в монастырь у рудника Нижняя Селимская.

Свое мнение по поводу пьесы и ее автора высказал худрук Губернского театра Сергей Безруков.

"Мы, как и многие, ждали 2017 год и столетие Октябрьской революции с некоторым волнением - история часто идет по спирали, а иногда повторяется, и тем важнее накануне столетней годовщины события осмыслить его причины", - привела слова худрука пресс-атташе МГТ.

"Нужны новые пьесы на эту тему - взгляд нас, сегодняшних, на ту эпоху. Молодые драматурги стараются обходить эту историческую тему, потому что она сложная, не знаешь, как отзовется, поэтому если и ставят что-то, то используют классику. Но наша творческая лаборатория "Возрождение. Накануне 1916-2016", которую мы проводили осенью прошлого года, показала, что современные драматурги, готовые поразмышлять на эту тему, все же есть. Так, финалист конкурса Владимир Зуев написал пьесу "Восемь", которая теперь получит продолжение в качестве постановки на сцене нашего театра", - заключил Безруков.