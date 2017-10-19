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СМИ: в США усомнились в подлинности картины Ренуара у Трампа

Культура
19 октября, 3:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, октября. /ТАСС

По информации газеты Chicago Tribune, картина "Две сестры" выставлена в Музее искусств города Чикаго

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НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Картина французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара "Две сестры" в апартаментах президента США Дональда Трампа в башне Trump Tower в Нью-Йорке является подделкой, а подлинник выставлен в Музее искусств города Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила в среду газета Chicago Tribune.

Несколько лет назад еще до предвыборной кампании в США биограф Трампа Тимоти О'Брайен заметил полотно с подписью Ренуара в салоне самолета миллиардера и поинтересовался, является ли оно подлинным. Магнат ответил утвердительно. "Дональд, это не подлинник. Я вырос в Чикаго, картина называется "Две сестры" и висит в Институте искусств Чикаго", - приводит газета слова О'Брайена.

Он рассказал, что данная тема снова была поднята, когда через день после разговора он с Трампом летели из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Миллиардер, как будто первой беседы не было, указал на "Двух сестер" и сказал, что это оригинал Ренуара. О'Брайен предпочел не спорить и промолчал. Он написал книгу про магната, в которой оценил его состояние в $150 - 250 млн, чем вызвал гнев миллиардера и судебную тяжбу с ним.

По словам О'Брайена, история показалась ему комичной, когда он увидел подделку, смотря интервью Трампа спустя несколько дней после его победы на президентских выборах в США в ноябре прошлого года. Картина висела за спинкой кресла, в котором восседал избранный глава государства. "Я уверен, что он по-прежнему твердит все входящим, будто это - оригинал. Он верит собственной лжи в течение десятилетий", - полагает биограф, работающий в газете The New York Times.

Ведущие американские СМИ продолжают обвинять 45-го президента страны в искажении фактов, Трамп отвечает им тем же, называя телекомпании и печатные издания фабриками фальшивых новостей, стремящимися помочь экс-госсекретарю Хиллари Клинтон взять реванш за поражение на выборах 2016 года.

Согласно результатам опубликованного 18 октября опроса общественного мнения, проведенного совместно газетой Politico и компанией Morning Consult, почти половина жителей США - 46% - полагает, что американские СМИ фабрикуют новости о Трампе и его администрации. Опрос, в котором приняли участие 1991 совершеннолетних американцев, проводился 12 - 16 октября.

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