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На Приморской сцене Мариинки выступят солисты Пекинской оперы и Денис Мацуев

Культура
19 октября, 5:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, октября. /ТАСС

Приморская сцена Мариинского театра была открыта 1 января 2016 года

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ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Выступления известного российского пианиста Дениса Мацуева и солистов Пекинской оперы пройдут на Приморской сцене Мариинского театра в ноябре. Об этом сообщает в четверг пресс-служба театра.

"Приморская сцена Мариинского театра в ноябре представляет насыщенную афишу фестивального масштаба: центральными событиями станут выступления выдающегося российского пианиста Дениса Мацуева вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, звезды балетной труппы Мариинского театра Кимина Кима, солистов Китайского государственного театра Пекинской оперы", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в театре, Мацуев и Гергиев представят во Владивостоке все четыре концерта Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром. Выступления должны были состояться еще в летом на Втором фестивале "Мариинский", однако были перенесены на осень.

Также в ноябре жители и гости Владивостока впервые услышат на Приморской сцене выступления солистов Пекинской оперы. "Труппа Китайского государственного театра Пекинской оперы дважды представит один из самых известных спектаклей - "Легенду о Белой Змее", основанной на древних китайских преданиях. Это история любви, которой не страшны границы между миром людей и миром богов, полная мелодичного пения, утонченных танцев. Аутентичность постановке придают яркий грим актеров, танцы и необычная акробатика, а также красочно расшитые костюмы", - отметил представитель театра.

Еще одним долгожданным для приморской публики событием станет выступление во Владивостоке премьера труппы Мариинского театра Кимина Кима в главной мужской партии балета "Жизель". В центральной женской партии выйдет солистка Мариинского театра Екатерина Осмолкина.

Приморская сцена Мариинского театра была открыта 1 января 2016 года.

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