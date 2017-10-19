Медведев отметил мастерство и энергетику народной артистки РФ Елены Щербаковой

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народную артистку РФ, художественного руководителя ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елену Щербакову. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте кабмина.
"Вы - одна из самых ярких звезд легендарного Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, покорившая сердца зрителей талантом, виртуозным хореографическим мастерством, темпераментом и особой энергетикой. Сегодня вы возглавляете знаменитый коллектив, который является гордостью отечественной культуры и подлинным национальным достоянием", - говорится, в частности, в телеграмме.
Медведев отметил, что во многом благодаря Щербаковой ансамбль бережно хранит уникальные традиции исполнительской школы Игоря Моисеева и по-прежнему восхищает миллионы людей во всем мире блистательными танцевальными программами и богатством репертуара.
"Каждое выступление моисеевцев - это всегда яркий и красочный спектакль. Своим танцем вы рассказываете о нашей стране. И этот рассказ не менее убедителен, чем тысячи слов, сказанных о России", - добавил премьер.