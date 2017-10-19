ТАСС покажет работы более 250 своих репортеров на фотовыставке в Манеже

Открытие VIII летней Спартакиады народов СССР на стадионе им. Ленина в Москве, 1983 год © Игорь Уткин/ТАСС

С 1 по 24 ноября в ЦВЗ "Манеж" развернется культурно-просветительский проект "Главные кадры", организатором которого выступает информационное агентство России ТАСС.

По многим параметрам будущая экспозиция станет уникальной. Впервые в рамках одного выставочного пространства ТАСС представит свыше тысячи снимков, авторами которых стали более 250 фотокорреспондентов, работавших в агентстве в разные годы прошлого века. Экспозиция охватывает почти целое столетие, начиная с 1920-х годов прошлого века, и объединяет 20 разделов, которые отражают самые разные стороны жизни страны: от покорения космоса и Арктики до моды и театральных подмостков.

Кроме того, на выставке будут представлены снимки, сделанные в третьем тысячелетии: начиная с 2000-х годов и до наших дней. Портреты и пейзажи, фестивали и концерты, крупнейшие стройки, свидетельства российских достижений в самых разных областях науки и техники – всё, чем живёт страна в век цифровой фотографии.

Экспозиция стала результатом масштабного, не имеющего аналогов в российских СМИ проекта: в течение 2015–2016 годов ТАСС оцифровал и систематизировал свой уникальный фотоархив, который насчитывает свыше 850 тысяч изображений с начала ХХ века.

По словам генерального директора ТАСС Сергея Михайлова, фотоархив агентства – это биография целой страны, включающая все этапы ее развития, бесценное свидетельство исторических событий. "Сегодня в обществе растет интерес к нашему прошлому, желание понять, чем жила страна и что вдохновляло людей на грандиозные свершения, которыми все мы гордимся. И фотография – самый честный и беспристрастный документ, способный наглядно передать дух эпохи. Богатый выставочный опыт ТАСС позволил нам подготовить беспрецедентный арт-проект, дающий зрителю возможность установить живую связь с удивительным прошлым, ощутить себя частью великой истории. Мы покажем то, чего еще никто не видел", – отметил Михайлов.

В "Главных кадрах" зрители увидят неизвестные работы знаменитых фотографов ТАСС – Евгения Халдея, Марка Редькина, Владимира Мусаэльяна, Валентина Черединцева и многих других мастеров. Кроме того, на выставке будут представлены снимки, сделанные корреспондентами агентства из разных регионов России и республик бывшего СССР – Туркмении, Грузии, Казахстана, Узбекистана и других. Большая часть представленных на выставке кадров никогда не публиковалась.

Передать неповторимую атмосферу прошлого помогут не только оригинальные дизайнерские решения и современные мультимедийные технологии, но и исторические экспонаты ТАСС. О создании известных снимков можно будет услышать от самих фотографов-ветеранов ТАСС с помощью технологии "звуковой душ".

Куратором выставки «Главные кадры» стала Нина Гомиашвили, чей опыт, знания и вкус высоко оценены профессиональным сообществом. Организованные ею выставки с успехом проходили не только в России, но и в США, Франции, Швейцарии.

Вход на выставку будет бесплатным. В следующем году ТАСС планирует показать свою фотоколлекцию в других городах России и мира.

Фотовыставка "Главные кадры" проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Генеральный спонсор: Банк ВТБ. Генеральные информационные партнеры: "Известия", телеканалы РЕН ТВ и "Пятый канал". Официальные информационные партнеры: "Российская газета" и "Комсомольская правда". Информационные партнеры: газета Metro и издательство "Семь Дней".