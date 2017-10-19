Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: французская актриса и певица Даниэль Дарьё скончалась в возрасте 100 лет

Культура
19 октября, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Дарьё прославилась в 1936 году после выхода на экраны черно-белого фильма "Майерлинг"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Даниэль Дарьё, 1959 год

Даниэль Дарьё, 1959 год

© AP Photo

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Звезда французского кино Даниэль Дарьё скончалась в возрасте 100 лет. Об этом в четверг сообщает агентство France Presse.

Дарьё родилась в Бордо, она собиралась стать музыкантом. Дебют Даниэль состоялся в 1931 году в фильме "Бал" австрийского режиссера Вильгельма Тиле, работавшего в ту пору во французском кино.

Мировую известность Дарьё принесла главная роль в 18 лет в картине "Майерлинг" (1936), повествующей о несчастной любви наследника австро-венгерского престола кронпринца Рудольфа и дочери австрийского дипломата Марии фон Вечера.

За свою карьеру она снялась более чем в сотне кинолент и стала символом красоты и изысканности для нескольких поколений зрителей во всем мире. Также вышло два альбома с песнями в ее исполнении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
5
СМИ: в Таиланде после гибели россиянина туристов просят воздержаться от купания в море
6
Потерпевшие по делу о катастрофе А321 над Синаем подали иск на €1,4 млрд
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама