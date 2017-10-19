AFP: французская актриса и певица Даниэль Дарьё скончалась в возрасте 100 лет

Турнир в Банске-Быстрице станет для Ласицкене первым международным стартом в новом сезонеСпорт 19 октября, 12:28
Свердловский суд отклонил апелляцию экс-полицейского, осужденного за ритуальные убийстваНовости Урала 19 октября, 12:18
Иностранцы с фестиваля молодежи в Сочи увезут на память шапки-ушанки и матрешкиОбщество 19 октября, 12:15
Пуск "Прогресса МС-07" отложили из-за сбоя в одном из микрокомпьютеровКосмос 19 октября, 12:12
Футболист "Спартака" Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионовСпорт 19 октября, 12:03
ТАСС покажет работы более 250 своих репортеров на фотовыставке в МанежеКультура 19 октября, 12:02
AFP: французская актриса и певица Даниэль Дарьё скончалась в возрасте 100 летКультура 19 октября, 12:01
ФАС не нашла оснований для возбуждения дела по челябинской жалобе на рекламу к "Матильде"Культура 19 октября, 12:01
Капитан "Спартака" Глушаков претендует на звание автора лучшего гола недели в ЛЧСпорт 19 октября, 11:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Звезда французского кино Даниэль Дарьё скончалась в возрасте 100 лет. Об этом в четверг сообщает агентство France Presse.
Дарьё родилась в Бордо, она собиралась стать музыкантом. Дебют Даниэль состоялся в 1931 году в фильме "Бал" австрийского режиссера Вильгельма Тиле, работавшего в ту пору во французском кино.
Мировую известность Дарьё принесла главная роль в 18 лет в картине "Майерлинг" (1936), повествующей о несчастной любви наследника австро-венгерского престола кронпринца Рудольфа и дочери австрийского дипломата Марии фон Вечера.
За свою карьеру она снялась более чем в сотне кинолент и стала символом красоты и изысканности для нескольких поколений зрителей во всем мире. Также вышло два альбома с песнями в ее исполнении.