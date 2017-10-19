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Последнюю работу Дмитрия Марьянова покажут на фестивале на Алтае

Культура
19 октября, 12:41 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 19, октября. /ТАСС

Зрителям покажут небольшой ролик, посвященный экологической тематике

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Дмитрий Марьянов

Дмитрий Марьянов

© Максим Шеметов/ТАСС

БАРНАУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Последнюю завершенную видеоработу актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося 15 октября, представят на фестивале туристических и спортивных фильмов "Алтайский край - Место силы". Об этом в четверг сообщил ТАСС один из организаторов фестиваля Вячеслав Киричук.

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Биография актера Дмитрия Марьянова

"Это небольшой полутораминутный ролик, по нашим данным, - последняя его законченная работа. Прислала ее на фестиваль компания "Лидер-фильм", с которой Марьянов успел поработать. Ролик будет презентован впервые, посвящен экологической тематике, снимался на Алтае", - рассказал Киричук.

В полутораминутном ролике, посвященном защите экологии и редких животных, Марьянов играет человека, который пытается пригласить на охоту на краснокнижных животных своих знакомых, но его планы срывают дети.

Программа фестиваля

В этом году на алтайском фестивале также будут представлены 63 фильма, посвященных туристической тематике и экстремальному спорту - к примеру, одна из участниц прислала работу о восхождении на две вершины-семитысячника, один из которых - Пик Победы. География работ обширна: это практически вся Сибирь, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Бурятия, Крым, Казахстан и Иран.

Как сообщалось ранее, фестиваль "Алтайский край - Место силы" проводится в регионе с 2013 года. Лучшие работы, представленные на фестивале, не останутся лежать на полках. Их можно будет увидеть в интернете, кроме того, их покажут на региональном телеканале Алтайского края. Цель фестиваля - не только показать красоты региона, но показать потенциальным туристам, как сочетаются красота природы и экстремальный спорт.

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Персоны
Марьянов, Дмитрий Юрьевич
Темы
Алтайский край Умер Дмитрий Марьянов
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