Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кехман уйдет с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета 4 декабря

Культура
19 октября, 17:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, октября. /ТАСС

В дальнейшем он может остаться в театре в должности художественного руководителя

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман

© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Находящийся в отпуске гендиректор Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман 4 декабря покинет этот пост, но может остаться в театре в должности художественного руководителя. Об этом сообщил в четверг ТАСС его преемник - и. о. гендиректора Вячеслав Стародубцев.

"20 ноября он возвращается из отпуска, передает мне все дела, и 4 декабря - его последний рабочий день. 3 декабря у нас состоится гала-концерт с великими оперными исполнителями", - сказал Стародубцев.

Он отметил, что уже договорился с Кехманом о дальнейшем сотрудничестве в театре. Ранее сообщалось, что бывший гендиректор может занять пост художественного руководителя.

Как сообщалось, в конце июня Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком, но 7 июля пресс-служба театра заявила, что его декретный отпуск завершился и директор вышел на работу. 13 июля Кехман участвовал в церемонии посадки деревьев на аллее возле театра, однако общаться с журналистами не стал. Чуть позже министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Кехман покинет свой пост в течение месяца. Исполняющим обязанности был назначен главный режиссер театра Стародубцев.

Кехман возглавил НОВАТ в марте 2015 года вместо Бориса Мездрича, который лишился поста после постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. По заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона прокуратура возбудила дело против Мездрича и Кулябина, однако суд счел, что состава преступления нет.

Дело о банкротстве Кехмана

Процедура реструктуризации долгов в отношении Кехмана введена российским судом в декабре 2015 года. В августе 2016 года Арбитраж Петербурга признал бизнесмена банкротом и ввел процедуру реализации имущества. При этом Кехман не раз пытался оспорить решение российского суда, поскольку в 2012 году он уже был признан банкротом Высоким судом правосудия Англии. Однако в России появились еще кредиторы, чьи требования ранее не были включены.

Смотрите также

Проходящий процедуру банкротства бизнесмен Кехман может иметь скрытые активы

Суд продлил банкротство Владимира Кехмана до конца ноября

Процедуру банкротства - конкурсное производство - также проходит компания Кехмана, крупный импортер фруктов - группа JFC. Общий объем долга компании составляет порядка 18 млрд рублей. В числе крупнейших банков, которым задолжала JFC, - Сбербанк и Банк Москвы. Следующее заседание по вопросу продления или приостановления процедуры назначено на 12 сентября.

По оценке финансового управляющего по банкротству Кехмана Михаила Бологова, имущество должника оценено в 760 тыс. рублей. Все имущество продано в ходе открытых торгов. Кроме того, у должника также имеется жилая площадь в Пушкине (Санкт-Петербург) стоимостью 26 млн рублей. Однако изначально квартира не была включена в конкурсную массу, а за полтора месяца с момента начала продажи ни одного предложения о покупке не поступило.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент России будет получать сокращенную зарплату весь 2018 год
2
РФ считает несправедливыми обвинения Нидерландов по расследованию катастрофы МН17
3
Испанский Сенат может проголосовать по ограничению самоуправления Каталонии 26-27 октября
4
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама