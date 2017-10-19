Кехман уйдет с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета 4 декабря

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НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Находящийся в отпуске гендиректор Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман 4 декабря покинет этот пост, но может остаться в театре в должности художественного руководителя. Об этом сообщил в четверг ТАСС его преемник - и. о. гендиректора Вячеслав Стародубцев.
"20 ноября он возвращается из отпуска, передает мне все дела, и 4 декабря - его последний рабочий день. 3 декабря у нас состоится гала-концерт с великими оперными исполнителями", - сказал Стародубцев.
Он отметил, что уже договорился с Кехманом о дальнейшем сотрудничестве в театре. Ранее сообщалось, что бывший гендиректор может занять пост художественного руководителя.
Как сообщалось, в конце июня Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком, но 7 июля пресс-служба театра заявила, что его декретный отпуск завершился и директор вышел на работу. 13 июля Кехман участвовал в церемонии посадки деревьев на аллее возле театра, однако общаться с журналистами не стал. Чуть позже министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Кехман покинет свой пост в течение месяца. Исполняющим обязанности был назначен главный режиссер театра Стародубцев.
Кехман возглавил НОВАТ в марте 2015 года вместо Бориса Мездрича, который лишился поста после постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. По заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона прокуратура возбудила дело против Мездрича и Кулябина, однако суд счел, что состава преступления нет.
Процедура реструктуризации долгов в отношении Кехмана введена российским судом в декабре 2015 года. В августе 2016 года Арбитраж Петербурга признал бизнесмена банкротом и ввел процедуру реализации имущества. При этом Кехман не раз пытался оспорить решение российского суда, поскольку в 2012 году он уже был признан банкротом Высоким судом правосудия Англии. Однако в России появились еще кредиторы, чьи требования ранее не были включены.
Процедуру банкротства - конкурсное производство - также проходит компания Кехмана, крупный импортер фруктов - группа JFC. Общий объем долга компании составляет порядка 18 млрд рублей. В числе крупнейших банков, которым задолжала JFC, - Сбербанк и Банк Москвы. Следующее заседание по вопросу продления или приостановления процедуры назначено на 12 сентября.
По оценке финансового управляющего по банкротству Кехмана Михаила Бологова, имущество должника оценено в 760 тыс. рублей. Все имущество продано в ходе открытых торгов. Кроме того, у должника также имеется жилая площадь в Пушкине (Санкт-Петербург) стоимостью 26 млн рублей. Однако изначально квартира не была включена в конкурсную массу, а за полтора месяца с момента начала продажи ни одного предложения о покупке не поступило.