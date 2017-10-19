Актер Дмитрий Бузылев находится в реанимации в столичной клинике

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Актер Дмитрий Бузылев находится в отделении реанимации городской клинической больницы №31 в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в четверг в справочной медучреждения.
"Он находится в реанимации, состояние тяжелое", - сказала собеседница агентства. По ее словам, актер был госпитализирован 13 октября.
Бузылев - советский и российский актер, автор и исполнитель цыганских песен. Он сыграл в таких фильмах, как "Табор уходит в небо", "Сибириада", "Очи черные", "Жестокий романс" и другие.