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Павел Деревянко рассказал о съемках фильма "Салют-7" на онлайн-шоу "ОК на связи!"

Культура
19 октября, 18:48 UTC+3

По его словам, актеры познакомились с космонавтами, которых играли, только после съемок

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Павел Деревянко

Павел Деревянко

© Александр Куров/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Актер театра и кино Павел Деревянко 18 октября принял участие в онлайн-шоу "ОК на связи!" и рассказал о том, как снимался фильм "Салют-7", который вышел в широкий прокат 12 октября.

Съемки проходили под Санкт-Петербургом в арендованном у завода Ford ангаре, кубатура которого дала художникам возможность построить станцию "Салют-7" в натуральную величину, сказал актер. "Там постоянно шумели тепловые пушки, из-за чего мы фильм переозвучивали", - отметил он, добавив, что "там же был построен Центр управления полетами - все под одной крышей".

По словам Деревянко, съемочный процесс был нелегким. "Тяжелее всего было висеть вверх ногами. Когда станция стояла вертикально, мы могли снимать только общий план и средний, потому что при приближении камеры к лицу было видно, что кровь приливает к голове, - сказал актер. - За ночь станцию клали на ребро, и мы снимали крупные планы".

Он подчеркнул, что многие предметы, которые показаны в фильме, действительно летали в космос.

Знакомство с космонавтами

Деревянко отметил, что актеры познакомились с космонавтами, которых играли - Виктором Савиных и Владимиром Джанибековым, - уже после съемок. Это произошло "у Владимира Владимировича Путина на приеме, когда наш президент смотрел это кино", сказал актер. "До этого, когда мы приступали к съемкам фильма, наши продюсер и режиссер встречались с космонавтами, и потом сказали, что те как-то не очень охотно отвечают на вопросы. Вот мы и не стали настаивать с Володей [Вдовиченковым]", - отметил Деревянко.

О работе с Вдовиченковым

"Володя прекрасный партнер, у него удивительная память, он очень много рассказывает всяких историй и много привнес в фильм драматизма и конфликта", - сказал Деревянко.

"Он постоянно приходил, читал много раз сценарий, и что-то ему вечно не нравилось. Многих, конечно, это раздражало, а я говорил: "Вова, круто! Мне кажется, это правильно", - отметил актер.

По его словам, они с Вдовиченковым смогли сработаться, несмотря на то, что "очень разные люди".

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