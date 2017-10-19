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Бюст алтайского писателя Гребенщикова открыли во дворе "Дома Бурганова" в Москве

Культура
19 октября, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Автор бюста за основу своей работы взял фотопортрет Гребенщикова 1937 года в момент произнесения им лекции о Пушкине в Чикаго

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия бюста Георгия Гребенщикова в "Доме-музее Бурганова" прошла в рамках Дней Алтайского края в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Имя Георгия Гребенщикова незаслуженно находилось в забвении. Но, благодаря истинным патриотами, преданным ценителям русской классической литературы, это имя сегодня возвращается к широкой читательской аудитории, а также в пантеон тех, кто создал мощный пласт русской литературы и культуры зарубежья первой половины XX века", - сказал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Автор бюста алтайского писателя, директор Московского государственного музея "Дом Бурганова", народный художник России Александр Бурганов за основу своей работы взял фотопортрет Гребенщикова 1937 года в момент произнесения им лекции о Пушкине в Чикаго. По словам историка, исследователя творчества Гребенщикова Владимира Росова, неслучайно, что губернатор Алтайского края совсем недавно назвал писателя "Пушкиным XX столетия".

"Гребенщиков - русский гений, который пришел с Алтая, сумел завоевать Петербург, подняться до высот культуры. Потом волна его выбросила в Америку, но и там он сохранил неизгладимое чувство родины", - сказал Бурганов перед открытием бюста писателю.

О писателе

Георгий Гребенщиков (1883-1964) - русский сибирский писатель, публицист, лектор. Осенью 1923-го в Париже он познакомился с художником Николаем Рерихом. Весной 1924 года переехал в США, а через год основал русское поселение Чураевка (Саутбюри, штат Коннектикут). Писатель путешествовал по Америке, читал лекции в русских университетах и колониях. Основные труды Гребенщикова - многотомная эпопея "Чураевы" (1922-1952), роман "Былина о Микуле Буяновиче" (1924), философская публицистика "Гонец" (1928), эпическая сказка "Златоглав" (1939), автобиографическая повесть "Егоркина жизнь" (1966).

О скульпторе

Александр Бурганов - народный художник России, действительный член Российской академии художеств, почетный член Российской академии архитектуры и строительства, лауреат Государственной премии СССР. Работает в монументальной и станковой скульптуре, графике.

Бурганов - один из основателей российской школы архитектурно-декоративной пластики. Его памятники и крупные монументальные ансамбли установлены в крупнейших городах России и за рубежом. Среди них: монумент "Дружба народов" в честь воссоединения России и Удмуртии в Ижевске, памятник "Русский поэт Александр Пушкин" в Вашингтоне и др. В числе скульптур Бурганова, украшающих Москву: памятник "А. Пушкин и Натали" и фонтан "Принцесса Турандот", установленные на Старом Арбате, памятник М. Ю. Лермонтову, памятник основательнице Академии музыки Е. Ф. Гнесиной. Бурганов также автор скульптурных оформлений станций московского метрополитена "Братиславская", "Люблино", "Третьяковская".

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