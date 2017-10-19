Здание Музея кино открыли на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Музей кино, основанный в 1989 году, впервые обрел собственное здание - он разместился в павильоне №36 на ВДНХ в Москве. В церемонии открытия приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Спасибо Сергею Семеновичу за прекрасный павильон, который мы получили. У нас налажено очень хорошее сотрудничество с ВДНХ. На наших глазах ВДНХ превратилась из недоделанного оптового рынка, куда страшно было зайти, в одну из самых притягательных и интересных точек на культурной карте Москвы", - сказал Мединский.

Он напомнил, что последние несколько лет фондовые хранилища музея размещались на территории киноконцерта "Мосфильм", а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходили на различных площадках столицы. "Тысячи и тысячи экспонатов обрели здесь свое новое место", - сказал министр.

По его словам, в музее, помимо экспозиции, разместились три кинозала, где будут проходить различные показы, творческие мастер-классы и встречи.

Собянин отметил, что отдаваемое под Музей кино здание в последние годы находилось в плачевном состоянии, но теперь в нем создан хороший музей.

"Территория ВДНХ становится не только выставочной, развлекательной и прогулочной территорией, но и территорией музеев. Уже шесть музеев работают на территории ВДНХ, еще десять планируются в ближайшее время к открытию. С новосельем вас!" - сказал мэр Москвы, обращаясь к классикам отечественного кинематографа.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выразил надежду, что филиал Музея кино будет открыт в Ялте. "Перед нами стоит задача - в Ялте обязательно сделать филиал музея - Музей русского кино. Ялта - это Мекка русского кино", - сказал он.

Новое здание

Павильон №36, где разместился Музей кино, находится вблизи ресторана "Золотой колос". Здание было построено еще в начале 1950-х годов, а весной 2016 года начались работы по его капремонту и приспособлению под музейные нужды.

В постоянной экспозиции Музея кино представлены костюмы героев фильмов, фотографии со съемочных площадок, афиши и плакаты кинолент разных лет, диафильмы, эскизы, кино- и фототехника, живопись, рукописи и другие экспонаты. Также частью музея стал научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна, в котором посетители могут увидеть подлинные личные вещи режиссера, его рисунки и рукописи.

Начиная с 20 октября Музей кино на ВДНХ будет открыт для всех желающих.