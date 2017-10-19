Вахтанговский "Евгений Онегин" покорил китайцев с первого взгляда

УЧЖЭНЬ (Китай), 19 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Знаменитый спектакль "Евгений Онегин" Московского академического театра имени Евгения Вахтангова, побывавший с гастролями во многих странах мира, буквально с первого взгляда покорил и китайских зрителей. В четверг сценической версией пушкинского романа в стихах в постановке художественного руководителя вахтанговцев Римаса Туминаса с участием звезд прославленной российской труппы торжественно открылся V Международный театральный фестиваль в городе Учжэнь. Вахтанговскому "Онегину" публика аплодировала стоя, передает с места события корреспондент ТАСС.

Восторженный пролог

Зал Wuzhen Grand Theatre, вмещающий около полутора тысяч зрителей, был заполнен до отказа.

"Аншлаг гарантирован и двум следующим показам "Онегина", которые состоятся 20 и 21 октября", - заверила ТАСС арт-директор фестиваля Тянь Циньсинь. "Почти пять тысяч билетов на все три представления были проданы в течение 15 минут с момента открытия продажи", - сообщила собеседница агентства.

По профессии Тянь Циньсинь - режиссер драматического театра. Как выяснилось в ходе разговора, она высоко ценит русскую культуру, великого русского поэта Пушкина и постановки Римаса Туминаса. "Его спектакли - это чудо, мы все с нетерпением ждем "Онегина" Вахтанговского театра", - сказала она.

Такое же мнение выразил в беседе с ТАСС присутствовавший среди зрителей посол России в Китае Андрей Денисов.

"Вахтанговский театр я люблю, потому что его нельзя не любить", - признался дипломат. Он напомнил, что два года назад был в Учжэне, сопровождая председателя правительства РФ Дмитрия Медведева во время его визита в КНР. "Но тогда здесь проходил форум по информационным технологиям", - уточнил посол.

Сейчас же, по его словам, он вырвался из Пекина буквально на один вечер, чтобы посмотреть "Евгения Онегина". "Очень рад, что на фестиваль в Учжэне прибыл Вахтанговский театр в полном составе во главе со своим лидером Римасом Туминасом и участвует в смотре как главный театральный коллектив, представляя такую знаковую постановку, как пушкинский "Евгений Онегин", - заявил российский посол.

Туминас ударил в гонг

Фестиваль начался красочной церемонией. На сцену был приглашен худрук Вахтанговского театра Римас Туминас, который ударил в гонг и объявил V Международный театральный фестиваль в городе Учжэнь открытым.

"Нас очаровала красота древнего Учжэня, - поделился, обращаясь к публике, Туминас. - Для нас большая честь открывать фестиваль в таком замечательном городе, где все пронизано любовью к театру". "Мы привезли жемчужину русской поэзии - спектакль по пушкинскому роману в стихах "Евгений Онегин, который, мы надеемся, понравится китайским зрителям", - сказал худрук Вахтанговского театра.

Раздвинулся занавес, и на сцене возник "Онегин". Роли в спектакле исполнили Сергей Маковецкий, Евгения Крегжде, Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юрий Шлыков, Алексей Кузнецов, Елена Мельникова, Артур Иванов, Олег Макаров, Василий Симонов, Мария Волкова и другие артисты.

Три с лишним часа китайские зрители следили за развитием сюжета одного из главных произведений русской литературы. А по завершении спектакля устроили его создателям и участникам стоячую овацию. Вахтанговского "Онегина" сыграют также 20 и 21 октября.

Фестиваль в китайской "Венеции"

Один из крупнейших в Китае современных театральных фестивалей проходит в городе Учжэнь провинции Чжэцзян с 2013 года. Фестиваль основан китайскими актерами и режиссерами. Он стал своеобразным символом города, которому не менее полутора тысяч лет .

Древний Учжэнь невероятно красив. Расположенный на водяных каналах, он напоминает Венецию и прекрасно подходит для проведения театрального фестиваля.

В этом году смотр проходит с 19 по 29 октября. За 11 фестивальных дней на площадках Учжэня свои спектакли представят театры из 14 стран, в числе которых Россия, Великобритания, Германия, Бразилия, Австралия, Литва и другие государства.

Исполнители со всех концов мира демонстрируют свое мастерство в самых различных жанрах. Помимо внушительного количества театральных постановок, на фестивале будут представлены уличное искусство, музыка, традиционная китайская опера и жонглирование.