Reuters: Шайа Лабаф приговорен в США к штрафу и общественным работам за хулиганство

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Актер Шайа Лабаф, который был несколько месяцев назад арестован в штате Джорджия за хулиганское поведение, приговорен в четверг к выплате штрафа и общественным работам. Об этом сообщило агентство Reuters.

Лабаф был задержан в июле в городе Саванна, где снимался в новой кинокартине. По данным полиции, находившийся на улице в состоянии алкогольного опьянения актер вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес прохожих. Подоспевшие сотрудники правоохранительных органов попросили звезду успокоиться и уйти, однако тот отказался, начав выкрикивать ругательства в их адрес. При задержании Лабаф попытался скрыться в соседнем отеле, где и был арестован, а затем выпущен на свободу под залог.

Действия актера были засняты полицейскими на видео, впоследствии данная запись была опубликована. Лабафу предъявили обвинения в хулиганском поведении, пребывании в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и сопротивлении при аресте.

По данным Reuters, в четверг 31-летний актер в суде в Джорджии признал свою вину, но лишь по последнему из перечисленных пунктов. Актера приговорили к выплате штрафа в размере $2 тыс. и 100 часам общественных работ. Кроме того, он будет в течение года находиться под наблюдением правоохранительных органов, проходить периодические проверки на наркотики и алкоголь, а также обязуется посещать специальные курсы по умению контролировать свои эмоции и справляться с гневом.

Лабаф ранее принес извинения за свои действия, заявив, что его "полное неуважение к представителям властей" является серьезной проблемой. Актер сообщил, что уже слишком долгое время "борется с зависимостью" и намерен предпринять "активные шаги", чтобы вести трезвый образ жизни.

Лабаф сыграл в таких фильмах, как "Трансформеры" режиссера Майкла Бэя (Transformers, 2007), "Нимфоманка" Ларса фон Триера (Nymphomaniac, 2013), "Ярость" Дэвида Эйра (Fury, 2014). Актер также известен своими эпатажными выходками и акциями, привлекающими общественное внимание.