В Москве открывается VII Международный фестиваль кино о науке и технологиях

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Седьмой Международный фестиваль кино о науке и технологиях 360° открывается в пятницу в Москве. В этом году гости фестиваля, который будет проходить с 20 по 29 октября, увидят не только научное кино, но и фильмы об открытиях и новых технологиях, сообщили в пресс-службе одного из организаторов 360° - Политеха.

"Программа 360° - это более двух десятков научно-популярных и документальных фильмов, разделенных на несколько блоков: "конкурсная программа", "несовершенное будущее", "специальные показы", "британские ученые" и "будущее музеев: навстречу политеху", - сказали в пресс-службе.

С субботы гости фестиваля смогу посетить лекции и принять участие в дискуссиях с учеными, популяризаторами науки, а также специалистами в различных областях от компьютерной криминалистики до гроссмейстера по игре Го. В частности, 21 октября пройдет лекция, посвященная термоядерной энергии и одному из самых масштабных международных научных проектов в истории человечества - экспериментальному термоядерному реактору ITER, который строится на юге Франции.

Другой значимой частью фестиваля станут выступления известных представителей мира науки и технологий. В этом году это математик и писатель Алекс Беллос, который выступит с лекцией "Приключения в стране чисел" и дизайнер NASA Дэн Гудс, его лекция называется "Музей удивительного".

Фильмом, открывающим фестиваль в этом году, станет "AlphaGo" десятикратного лауреата премии Emmy Грега Коса. Лента рассказывает о поединке человека и искусственного интеллекта в игру Го, которая была изобретена около 2-5 тыс. лет назад в Китае. Премьера картины пройдет в пятницу в кинотеатре "Каро Октябрь".

Мероприятия фестиваля 360°, который третий год проводится совместно с компанией Beat Films, будут проходить в кинотеатре "Каро Октябрь", офисе компании Яндекс, Мультимедиа Арт музее, Центре документального кино, Российской государственной библиотеке и научно-производственном комплексе "Плутон".