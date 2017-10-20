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Предприниматели Ставрополья сыграют в "Что? Где? Когда?" с Алексеем Блиновым

Культура
20 октября, 1:42 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, октября. /ТАСС

Ожидается, что участниками игры станут около 200 бизнесменов, предпринимателей, руководителей предприятий и представителей органов власти

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СТАВРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Интеллектуальная игра "Предприниматель Ставрополья" пройдет в Ставрополе в формате телевизионной игры "Что? Где? Когда?". Участниками станут бизнесмены и чиновники, вести интеллектуальный турнир будет Алексей Блинов, сообщает министерство экономического развития края.

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"Цель - объединить посредством интеллектуальной игры предпринимателей, представителей органов власти, муниципальных образований и инфраструктуры поддержки бизнеса края, создать атмосферу взаимного уважения и доверия, способствовать установлению и развитию деловых контактов в бизнес-сообществе", - уточняют в министерстве.

В игре принимают участие команды из семи человек, первым этапом стал отборочный тур в форме заочного тестирования, второй этап - первенство между командами в интеллектуальной игре. В финальный тур выйдут лучшие команды по итогам отборочных этапов, которые смогут соревноваться за денежный приз.

Ожидается, что участниками игры станут около 200 бизнесменов, предпринимателей, руководителей предприятий и представителей органов власти. Ведущим игры станет дважды обладатель "Хрустальной совы" и титула "Лучший капитан Клуба "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов.

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