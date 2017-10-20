Евгений Миронов откроет фестиваль в Бухаресте моноспектаклем "Гамлет/Коллаж"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов сыграет в пятницу в Бухаресте моноспектакль "Гамлет/ Коллаж". Этим показом на основной сцене Национального театра им. Караджале откроется один из самых авторитетных международных театральных форумов - 27-й Румынский Национальный театральный фестиваль, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра наций.

Собеседница агентства напомнила, что "Гамлет/Коллаж" поставлен канадским режиссером Робером Лепажем в 2013 году специально для Евгения Миронова. "На сегодняшний день - это единственный спектакль канадского мастера, созданный в России", - уточнила она.

По сведениям пресс-службы Театра наций, Лепаж приедет в Бухарест, где проведет репетицию с исполнителем всех 12 ролей - Евгением Мироновым, а также с техническим составом спектакля, включающем в себя более 20 человек - монтировщиков, техников, костюмеров, гримеров, видео- инженеров.

За четыре года своего существования "Гамлет/Коллаж" был отмечен многими призами и в общей сложности сыгран более 60 раз. Робер Лепаж увидит свой спектакль на фестивале в Бухаресте впервые после его создания.

Что касается программы 27-го Румынского Национального театрального фестиваля, то она по традиции в основном посвящена национальному театру, но также стремится представить румынским зрителям самые актуальные постановки со всего света. В разные годы в смотре принимали участие такие авторитетные деятели театра, как Жозеф Надж, Каролин Карлсон, Анжелен Прельжокаж, Патрис Шеро, Лев Додин, Томас Остермайер, Даниэль Финци Паска, Люк Персеваль и другие всемирно известные мастера сценических искусств.