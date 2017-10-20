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СМИ: Шонн Пенн опасается мести, добиваясь отмены показа ленты о наркобароне Гусмане

Культура
20 октября, 4:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, октября. /ТАСС

Премьера документального фильма состоится 20 октября

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Шон Пенн

Шон Пенн

© EPA/ETIENNE LAURENT

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Шонн Пенн требует от руководства стриминг-сервиса Netflix отменить намеченную на 20 октября премьеру документального фильма, в котором высказывается предположение, что актер выдал министерству юстиции США место, где скрывался главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман. В ленте рассказывается о скандальном интервью, которое исполнитель взял у наркобарона по кличке Коротышка для журнала Rolling Stone в октябре 2015 года. Об этом сообщил в четверг новостной ресурс TMZ.

Интервью помогла устроить мексиканская актриса Кейт дель Кастильо, предоставившая сведения, положенные в основу документального фильма. 2 октября 2015 года Пенн и Кастильо встретились с Коротышкой в его тайном убежище на территории Мексики. Через 12 часов полиция провела облаву в логове наркобарона, которому удалось ускользнуть, его поймали через три месяца. Авторы фильма не исключают, что американский актер перед поездкой раскрыл минюсту США место убежища Гусмана.

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По данным ресурса, Пенн боится мести пособников Коротышки. Если они примут на веру версию, изложенную в ленте "День, когда я встретила Коротышку: История Кейт дель Кастильо" (The Day I Met El Chapo: The Kate del Castillo Story, 2017), то могут не пощадить ни актера, ни членов его семьи.

Представитель актера Марк Фабиани опроверг такие данные. "Достойно всяческого порицания, что Кастильо в своем безудержном стремлении к саморекламе решились выдумать эту глубоко ложную, глупую и дикую сказку. Предположение о том, будто Пенн или кто-то от его лица предупредил минюст о поездке, является полной фальшивкой и откровенной ложью", - заявил Фабиани.

В июле 2015 года наркобарон сбежал из тюрьмы максимально строгого режима Альтиплано в мексиканском штате Мехико прямо из своей камеры по полуторакилометровому туннелю, прорытому на глубине 10 метров. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января 2016 года в городе Лос-Мочис в штате Синалоа. Отбывать наказание Гусмана вновь отправили в Альтиплано, при этом режим его содержания был ужесточен.

В мае 2016 года власти одобрили выдачу наркобарона в США, в январе 2017 года это решение было выполнено. В США Коротышке инкриминируется организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений. Суд над бывшим главарем "Синалоа" намечен на 16 апреля 2018 года.

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