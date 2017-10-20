СМИ: Шонн Пенн опасается мести, добиваясь отмены показа ленты о наркобароне Гусмане

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Шонн Пенн требует от руководства стриминг-сервиса Netflix отменить намеченную на 20 октября премьеру документального фильма, в котором высказывается предположение, что актер выдал министерству юстиции США место, где скрывался главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман. В ленте рассказывается о скандальном интервью, которое исполнитель взял у наркобарона по кличке Коротышка для журнала Rolling Stone в октябре 2015 года. Об этом сообщил в четверг новостной ресурс TMZ.

Интервью помогла устроить мексиканская актриса Кейт дель Кастильо, предоставившая сведения, положенные в основу документального фильма. 2 октября 2015 года Пенн и Кастильо встретились с Коротышкой в его тайном убежище на территории Мексики. Через 12 часов полиция провела облаву в логове наркобарона, которому удалось ускользнуть, его поймали через три месяца. Авторы фильма не исключают, что американский актер перед поездкой раскрыл минюсту США место убежища Гусмана.

По данным ресурса, Пенн боится мести пособников Коротышки. Если они примут на веру версию, изложенную в ленте "День, когда я встретила Коротышку: История Кейт дель Кастильо" (The Day I Met El Chapo: The Kate del Castillo Story, 2017), то могут не пощадить ни актера, ни членов его семьи.

Представитель актера Марк Фабиани опроверг такие данные. "Достойно всяческого порицания, что Кастильо в своем безудержном стремлении к саморекламе решились выдумать эту глубоко ложную, глупую и дикую сказку. Предположение о том, будто Пенн или кто-то от его лица предупредил минюст о поездке, является полной фальшивкой и откровенной ложью", - заявил Фабиани.

В июле 2015 года наркобарон сбежал из тюрьмы максимально строгого режима Альтиплано в мексиканском штате Мехико прямо из своей камеры по полуторакилометровому туннелю, прорытому на глубине 10 метров. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января 2016 года в городе Лос-Мочис в штате Синалоа. Отбывать наказание Гусмана вновь отправили в Альтиплано, при этом режим его содержания был ужесточен.

В мае 2016 года власти одобрили выдачу наркобарона в США, в январе 2017 года это решение было выполнено. В США Коротышке инкриминируется организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений. Суд над бывшим главарем "Синалоа" намечен на 16 апреля 2018 года.