Эксперт: российская кинодокументалистика - одна из сильнейших в мире

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Российские документальные фильмы в последние годы представляют собой пример высочайшего профессионализма и могут считаться одними из лучших в мировой киноиндустрии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала Марина Адамович - редактор американского издания "Новая жизнь", куратор Фестиваля русскоязычного документального кино (RusDocFilmFest), который открывается в пятницу в Нью-Йорке.

Сильный голос российской кинодокументалистики

"Российская программа представлена на фестивале очень сильными и достойными фильмами, - сообщила она. - Российская кинодокументалистика вообще может считаться одним из сильнейших направлений в мире - это работы, выполненные на высочайшем профессиональном уровне".

Всего в этом году на юбилейном, десятом по счету, фестивале RusDocFilmFest будет показано 20 кинокартин, снятых режиссерами из Армении, Польши, Израиля, Швеции, США и России. В конкурсной программе - 18 фильмов, 16 из которых - американские премьеры. Российское кино будет представлено, в частности, кинолентой Павла Мирзоева, посвященной 90-летию поэта Наума Коржавина, работой Елены Якович о Вячеславе Иванове "И Бог ночует между строк...", кинолентой Александра Гурьянова об Андрее Сахарове "Четверть века", откроет же фестиваль фильм о Борисе Немцове режиссеров Михаила Фишмана и Веры Кричевской "Слишком свободный человек". Многие режиссеры примут непосредственное участие в работе фестиваля.

"Мы собираем специальный "круглый стол", посвященный проблемам кинодокументалистики в XXI веке, и обсудим новые жанры, стили, форматы, будущее отрасли, где в полный голос заговорит и российская кинодокументалистика, пока не очень известная западному и американскому зрителю", - признала Марина Адамович.

Свободная русская тема

Фестиваль проходит на нескольких площадках, включая залы Манхэттена и города Олбани (столица штата Нью-Йорк). Все фильмы будут показаны с субтитрами на английском языке. Аудитория фестиваля - жители трех соседних штатов: Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута. "Фестиваль объединяет всех, кого интересует свободная "русская тема" в мировой культуре", - пояснила Адамович.

В частности, в этом году американский известный режиссер Джим Браун предложил к показу свой фильм Free to Rock, посвященный рок-н-роллу, в том числе подпольному советскому и независимому американскому. "Это некие размышления о музыке как свободном самовыражении художника, которое невозможно подчинить никакой цензуре", - заметила Марина Адамович.

"Фестиваль документального кино в Нью-Йорке был создан в 2008 году, и так совпало, что в 2017 году мы празднуем его десятилетие в контексте 75-летия "Нового журнала" - старейшего американского издания диаспоры, корпорации, которая и организует фестивальный проект, - сообщила редактор. - Поэтому помимо кинопоказов у нас еще запланированы художественные и фотовыставки, презентации книг и несколько "круглых столов", посвященных разным темам, в том числе русско-американской поэзии и американской славистике".

Будущее документалистики за социальным кино

По мнению Марины Адамович, в последнее десятилетие мировая кинодокументалистика претерпела серьезные изменения, которые лягут в основу будущего всего неигрового кино. "Появляются новые жанры, в том числе комбинированные, - пояснила она. - В частности, возникло такое понятие как "докудрама" - с художественными элементами постановочного кино, активно используется мультипликация, ведутся игры с пространством - за такими и им подобными техническими приемами - будущее профессиональной документалистики, искусства с крайне выраженным индивидуальным лицом, но опирающегося на реальный факт живой жизни". "Последние несколько лет российской кинодокументалистики очень четко проставили социальные акценты, так как неигровое кино всегда чутко относится к веяниям времени", - добавила она.

Бронзовый Прометей Эрнста Неизвестного

Как рассказала куратор фестиваля, в этом году лауреаты получат основные награды в новом дизайнерском исполнении. "Два года назад великий скульптор Эрнст Неизвестный подарил нам логотип фестиваля - графическое изображение Прометея, держащего Древо жизни, - напомнила она. - С помощью нью- йоркского скульптора Джеффа Блюмиса изображение было воплощено в бронзе. Это крайне важно для нас, поскольку Эрнст Неизвестный всегда очень поддерживал наш фестиваль".

В новом дизайне выполнена и еще одна награда - "Лицо России" работы Алекса Солдиера. По итогам конкурса будет также присужден и "Специальный приз жюри", представленного многими известными нью-йоркцами: художниками, режиссерами, сценаристами и общественными деятелями. Победители фестиваля будут объявлены на церемонии закрытия 22 октября.