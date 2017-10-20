Фестиваль русской поэзии "Пушкин в Британии" открылся в Лондоне

ЛОНДОН, 20 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Международный фестиваль русской поэзии "Пушкин в Британии" открылся в четверг в Лондоне. Как сообщил ТАСС его организатор писатель Олег Борушко, одним из главных пунктов программы станет назначенный на 21 октября турнир поэтов русского зарубежья в церкви Сент-Мартин-ин-зе-Филдс на Трафальгарской площади в центре британской столицы.

По уже сложившейся традиции состязание поэтов будет проходить через творческое осмысление одной из стихотворных строк Александра Пушкина. В этом году 15 участникам будет предложена строка "Все те же мы: нам целый мир чужбина..." из стихотворения "19 октября". "В первом круге авторы должны прочитать турнирное стихотворение, начинающееся с этой строки. Обычно я всегда выношу строку Пушкина, связанную с Великобританией, кроме этого года, когда исполняется 200 лет пушкинскому выпуску из Царскосельского лицея", - сказал Борушко, являющийся также председателем жюри.

Далее, согласно регламенту турнира, во втором круге поэты зачитают еще по два стихотворения на свой выбор. После этого выбирается король поэтов русского зарубежья. "Наряду с жюри публика также участвует в голосовании. Самое интересное, когда приходят бюллетени от британцев, которые плохо или вообще не говорят по-русски, однако они регулярно выделяют поэта, который попадает в пятерку претендующих на победу", - добавил собеседник агентства.

"Пушкин в Британии" проводится в Лондоне с 2003 года, став первой трибуной для поэтов русского зарубежья. По словам Борушко, вопрос о фестивале "Пушкин в Британии" был даже включен в экзаменационную программу для выпускников британских средних школ.

Для участия в турнирах фестиваля в этом году поэтами из разных стран было подано около 80 заявок. В состав жюри вошли поэтесса Олеся Николаева, писатель Михаил Попов, поэт Андрей Галамага и победитель прошлогоднего состязания поэт Олег Бабинов.

Из Лондона в Кембридж

Еще одним примечательным событием фестиваля станет поэтический конкурс "Поверх барьеров", который пройдет 22 октября в Кембриджском университете и тем самым завершит его программу. Ведущий с секундомером и сигнальным пистолетом по очереди будет приглашать на сцену участников состязания, которым отводится 1,5 минуты на то, чтобы чтением стихов завоевать собравшуюся публику. В конце жюри, состоящее в том числе из русскоязычных студентов Кембриджского университета, определит лучшего поэта.

"Пушкин в Британии" проводится при поддержке федерального агентства "Россотрудничество", посольства России в Великобритании, фонда Blavatnik Family Foundation и Русского общества Кембриджского университета. Победители фестиваля, помимо ценных призов, получат возможность отправиться на крупнейший в Азии Джайпурский литературный фестиваль.