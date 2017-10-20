Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина "довольно крутым"

СТОКГОЛЬМ, 20 октября. /ТАСС/. Голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен признался, что считает российского президента Владимира Путина "довольно крутым". Об этом он заявил в эфире подкаста Frdomspodden шведского мужского журнала Café.

"Да, черт возьми, я считаю его довольно крутым", - сказал Лундгрен. "Я думаю, что Путин довольно хорошо справляется с обязанностями президента России. Здорово, что он присматривает за своей страной, потому что, если бы на его месте был какой-нибудь слабак, неизвестно, что могло бы произойти", - отметил актер.

"У них не меньше 5000 ядерных боеголовок, и понятно, что необходим кто-то, поддерживающий порядок. И он неплохо справляется", - продолжил он.

Актер также рассказал о новом проекте, в котором вновь появится Иван Драго из "Рокки 4" (Rocky IV, 1985). "В 80-х годах я играл русского боксера Ивана Драго, это было в разгар холодной войны, теперь у кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) появился новый проект под названием "Крид 2" (Creed II, 2018). В нем Иван Драго появится вместе со своим 20-летним сыном. Он будет сражаться с сыном Аполлона Крида, который выиграл чемпионат в супертяжелом весе в первом фильме, в сиквеле это снова будет "восток против запада", - рассказал Лундгрен.

59-летний голливудский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Дольф Лундгрен известен, в первую очередь, благодаря ролям в боевиках в 80-90-х годах. Он является мастером боевых искусств. Кроме "Рокки", популярность актеру принесли фильмы "Разборки в маленьком Токио" (Showdown in Little Tokyo, 1991) и "Универсальный солдат" (Universal Soldier, 1992).