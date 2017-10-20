Пиратскую копию фильма "Салют-7" удалили с 264 ресурсов в интернете

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор направил уведомления в адрес интернет-провайдеров и владельцев сайтов о необходимости удалить пиратские копии фильма "Салют-7". Как сообщается на сайте службы в пятницу, копии удалены уже с 264 ресурсов.
"В Федеральную службу поступило восемь определений Мосгорсуда и 15 заявлений правообладателей в отношении 339 интернет-ресурсов о принятии предварительных обеспечительных мер по защите исключительных прав компании ООО "Кинокомпания СТВ" на фильм "Салют-7", - говорится в сообщении. - В настоящее время противоправная информация удалена с 264 ресурсов, ожидается удаление еще с 39 страниц сайтов".
Служба также сообщила, что в отношении 36 ресурсов, не выполнивших требования об удалении пиратских копий, осуществляется блокировка.
Фильм режиссера Клима Шипенко "Салют-7" вышел в широкий прокат 12 октября. В основу сюжета фильма лег реальный инцидент из советской истории освоения космоса. В 1985 году автоматическая станция "Салют-7" перестала отвечать на команды с Земли. Ее падение могло привести к большим человеческим жертвам, в связи с чем было принято решение послать на орбиту двух космонавтов, роли которых исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко.