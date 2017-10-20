Трегулова представила концепцию развития Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова представила концепцию развития картинной галереи имени Айвазовского в Феодосии.
"Концепция охватывает все стороны деятельности музея. Мы предлагаем наше видение того, чем может стать картинная галерея имени Айвазовского, которую мы в этой программе называем "Музей Айвазовского", - сказала Трегулова, выступая в пятницу в Министерстве культуры.
Она возглавляет рабочую группу по разработке концепции.
Трегулова рассказала, что при изучении вопроса стало понятно, что у галереи огромный потенциал, но в том виде, в котором она сейчас существует, невозможно идти по пути быстрых успехов. При этом общее количество предметов в музее на сегодняшний день составляет 14 тыс. единиц хранения, но только 10% из них выставляются.
По словам Трегуловой, концепция поможет галерее стать "главным художественным музеем Крыма, который хранит самую большую часть наследия Ивана Айвазовского, музеем, который представляет его не только как художника, но и как гражданина". Кроме того, в ходе реализации концепции, по мнению Трегуловой, можно отработать и сформировать все современные подходы к музейному делу.
В свою очередь, министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что тот статус, в котором находился музей в годы украинской власти - это "максимальное неуважение к жизни и творчеству нашего выдающегося соотечественника, к культуре России как таковой".