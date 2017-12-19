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Мультипликаторы попросили удвоить госфинансирование отрасли

Культура
19 декабря, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева уточнила, что сейчас Минкульт и Фонд кино выделяют отрасли 500 млн руб. в год

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Представители отрасли анимационного кино попросили о дополнительных бюджетных средствах на ее поддержку. Об этом сообщила ТАСС председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева по итогам заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

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"Президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов говорил о том, что необходимо существенное увеличение денег на анимацию. Он заявил запрос анимационного рынка в 3 млрд рублей на пять лет", - сказала Слащева, добавив, что также этот вопрос поднимал директор кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов. По ее мнению, необходимо удвоить финансирование.

Она уточнила, что на данный момент Министерство культуры РФ и Фонд кино выделяют 500 млн руб. в год.

"Мы говорим о том, что, если нам добавить эти деньги со стороны государства, мы сможем сделать в два раза больше проектов, во многом догнать по качеству, уровню спецэффектов международные фильмы", - отметила Слащева.

Председатель правления "Союзмультфильма" напомнила, что за последние шесть лет, когда увеличилось госфинансирование анимации, отрасль существенно шагнула вперед.

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