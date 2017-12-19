Мультипликаторы попросили удвоить госфинансирование отрасли

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Представители отрасли анимационного кино попросили о дополнительных бюджетных средствах на ее поддержку. Об этом сообщила ТАСС председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева по итогам заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

"Президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов говорил о том, что необходимо существенное увеличение денег на анимацию. Он заявил запрос анимационного рынка в 3 млрд рублей на пять лет", - сказала Слащева, добавив, что также этот вопрос поднимал директор кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов. По ее мнению, необходимо удвоить финансирование.

Она уточнила, что на данный момент Министерство культуры РФ и Фонд кино выделяют 500 млн руб. в год.

"Мы говорим о том, что, если нам добавить эти деньги со стороны государства, мы сможем сделать в два раза больше проектов, во многом догнать по качеству, уровню спецэффектов международные фильмы", - отметила Слащева.

Председатель правления "Союзмультфильма" напомнила, что за последние шесть лет, когда увеличилось госфинансирование анимации, отрасль существенно шагнула вперед.