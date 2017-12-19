Медведев поздравил Тульский академический театр драмы с 240-летием

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Тульского академического театра драмы с 240-летием театра. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Сегодня Тульский академический театр драмы является центром культурной жизни области. На его сцене можно увидеть классические и современные постановки, которые отличаются новаторскими режиссерскими решениями и яркой актерской игрой. И потому ваши спектакли пользуются большой популярностью", - говорится в сообщении.

Премьер напомнил, что в разные годы в театре работали выдающиеся артисты, среди которых родоначальник известной театральной династии Пров Садовский, а также один из основоположников русской актерской школы Михаил Щепкин.

"История вашего театра продолжалась и в годы Великой Отечественной войны, когда труппа выступала на передовой и в госпиталях, перед работниками оружейных заводов", - отметил Медведев.

Премьер-министр пожелал коллективу театра новых успехов и вдохновения.

Тульский академический театр драмы - один из старейших профессиональных театров России. Первый театральный сезон открылся 19 декабря 1777 года спектаклем "Так и должно" Михаила Веревкина.