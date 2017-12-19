Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил Тульский академический театр драмы с 240-летием

Культура
19 декабря, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Премьер пожелал коллективу театра новых успехов и вдохновения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Тульского академического театра драмы с 240-летием театра. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Сегодня Тульский академический театр драмы является центром культурной жизни области. На его сцене можно увидеть классические и современные постановки, которые отличаются новаторскими режиссерскими решениями и яркой актерской игрой. И потому ваши спектакли пользуются большой популярностью", - говорится в сообщении.

Премьер напомнил, что в разные годы в театре работали выдающиеся артисты, среди которых родоначальник известной театральной династии Пров Садовский, а также один из основоположников русской актерской школы Михаил Щепкин.

"История вашего театра продолжалась и в годы Великой Отечественной войны, когда труппа выступала на передовой и в госпиталях, перед работниками оружейных заводов", - отметил Медведев.

Премьер-министр пожелал коллективу театра новых успехов и вдохновения.

Тульский академический театр драмы - один из старейших профессиональных театров России. Первый театральный сезон открылся 19 декабря 1777 года спектаклем "Так и должно" Михаила Веревкина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тульская область
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
2
Уголовное дело в отношении Дениса Сугробова. Досье
3
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
4
Пресс-секретарь Порошенко опубликовал "покаянное письмо Саакашвили"
5
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Досье
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Впервые за 10 лет Первый канал не покажет "Иронию судьбы" 31 декабря
Темы дня
Новости партнеров
Реклама